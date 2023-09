Neue Einblicke in die Sternen- und Planetenentstehung: Beobachtungen eines dreifachen Sternsystems

By

Astronomen, darunter Professor Jaehan Bae von der University of Florida, haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Sternentstehung und der Komplexität der Planetenentstehung gemacht. In einer Studie beobachteten und analysierten die Forscher Spiralarme, die junge Sterne in einem sich entwickelnden Dreifach-Sternsystem ernähren, und gaben Aufschluss über die Prozesse der Stern- und Planetenentstehung.

Das Team machte eine bedeutende Entdeckung, als es drei große Spiralarme beobachtete, die Materialien an Sterne im Frühstadium, sogenannte Protosterne, im sich entwickelnden Dreifachsternsystem verteilen. Diese Spiralarme, „Streamer“ genannt, liefern durch die Absorption von Gas die notwendigen Materialien für das Wachstum der jungen Sterne. Die im Astrophysical Journal veröffentlichten Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke in die Ursprünge dieser Streamer.

Für Wissenschaftler war es eine Herausforderung, die Entstehung mehrerer Sternsysteme zu verstehen. Im Gegensatz zu unserer Sonne bilden sich die meisten Sterne in der Galaxie in Vielfachen. Es gibt verschiedene theoretische Modelle, die die Entstehung mehrerer Sternsysteme erklären, die genauen Mechanismen sind jedoch noch nicht vollständig verstanden.

Um das sich bildende System zu untersuchen, nutzte das Forschungsteam das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), eine Reihe von Radioteleskopen. Als Theoretiker spielte Professor Bae eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der beobachteten Daten und deren Verknüpfung mit theoretischen Modellen. Im Rahmen der Studie durchgeführte Computersimulationen stützten die beobachteten Daten und zeigten eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den Simulationen und Beobachtungen.

Die Forschung des Teams eröffnet neue Wege zur Untersuchung der Sternen- und Planetenentstehung. In Zukunft planen sie, andere sich bildende Mehrfachsternsysteme zu beobachten, um festzustellen, ob es sich bei dem beobachteten Dreifachsternsystem um eine Anomalie oder ein häufiges Vorkommnis handelt. Dies wird unser Verständnis von Sternentstehungsprozessen erheblich einschränken.

Durch die Untersuchung der frühen Stadien der Entstehung mehrerer Sterne hoffen Astronomen, ein besseres Verständnis der Entstehung von Sternen und Planeten im Allgemeinen zu erlangen.

Referenz: „Triple Spiral Arms of a Triple Protostar System, abgebildet in molekularen Linien“ von Jeong-Eun Lee, Tomoaki Matsumoto, Hyun-Jeong Kim, Seokho Lee, Daniel Harsono, Jaehan Bae, Neal J. Evans II, Shu-ichiro Inutsuka, Minho Choi, Ken'ichi Tatematsu, Jae-Joon Lee und Daniel Jaffe, The Astrophysical Journal.