Finden Sie den Starlink: Satelliten, die mit über Houston sichtbaren UFOs verwechselt werden

Wenn Sie jemals in den Nachthimmel geschaut haben und eine Reihe heller Lichter gesehen haben, die sich darüber bewegen, haben Sie sie möglicherweise mit nicht identifizierten Flugobjekten (UFOs) verwechselt. Tatsächlich sind diese Lichter jedoch Teil des von SpaceX entwickelten Starlink-Satellitennetzwerks.

Ziel von Starlink ist es, durch den Einsatz Tausender Satelliten im Orbit rund 340 Meilen über der Erde einen erschwinglichen Internetzugang in abgelegenen Gebieten bereitzustellen. Derzeit sind über 4,500 Starlink-Satelliten in Betrieb.

Für die Bewohner von Houston besteht an bestimmten Abenden die Möglichkeit, einen Blick auf den „Satellitenzug“ über der Stadt zu werfen. Laut einem Starlink-Tracker werden die Satelliten am Donnerstag um 8:30 Uhr von Nordwesten nach Osten und am Freitag um 8:38 Uhr von Nordwesten nach Süden über Houston hinwegfliegen. Diese Sichtungen können für ein schillerndes Schauspiel von Lichtern am Nachthimmel sorgen.

Wenn Sie den frühen Morgen bevorzugen, können Sie die Satelliten auch beobachten, obwohl sie möglicherweise dunkler erscheinen. Frühaufsteher können mit Sichtungen am Freitag um 5:21 Uhr von Nord nach Nordost, Samstag um 6:09 Uhr von West nach Nordost, Sonntag um 5:26 Uhr von Nord nach Nordost und erneut um 6:05 Uhr von Nordwest nach Nordost rechnen Südosten und Montag um 5:53 Uhr von West nach Südost. Die Sichtfenster können zwischen zwei und sieben Minuten liegen.

Im August erlebten viele Menschen im Südosten von Texas ein Spektakel, als 15 Starlink-Satelliten von der kalifornischen Vandenberg Space Force Base gestartet wurden. Videos, die die Lichterkette festhielten, überschwemmten die sozialen Medien und lösten bei den Zuschauern Staunen und Verwirrung aus.

Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn Sie das nächste Mal eine Lichtlinie sehen, die sich über den Nachthimmel bewegt. Nehmen Sie sich stattdessen einen Moment Zeit, um das beeindruckende Netzwerk von Starlink-Satelliten zu bewundern, die selbst an den entlegensten Orten einen kostengünstigen Internetzugang ermöglichen.

– Starlink: Ein von SpaceX entwickeltes Satellitennetzwerk, um kostengünstiges Internet an entlegene Orte zu bringen. Derzeit befinden sich über 4,500 Starlink-Satelliten im Orbit etwa 340 Meilen über der Erde.

– Starlink Tracker: Ein Online-Tool zur Verfolgung des Standorts und der Sichtbarkeit von Starlink-Satelliten.