Neuer Quanteneffekt entdeckt: Enthüllung des Spinaron-Phänomens

Ein Team von Experimentalphysikern des Würzburg-Dresdner Exzellenzclusters ct.qmat hat erstmals einen neuartigen Quanteneffekt namens „Spinaron“ entdeckt. Diese bahnbrechende Entdeckung stellt den seit langem bekannten Kondo-Effekt in Frage, der das Standardmodell für die Wechselwirkung magnetischer Materialien mit Metallen war.

In ihrem Experiment platzierten die Forscher einzelne Kobaltatome auf einer Kupferoberfläche und setzten sie in einer sorgfältig kontrollierten Umgebung einem intensiven externen Magnetfeld aus. Mithilfe eines Rastertunnelmikroskops konnten sie die Spinorientierung der Kobaltatome beobachten. Sie entdeckten, dass der Spin der Kobaltatome ständig zwischen positiv und negativ wechselt und so die umgebenden Kupferelektronen anregt. Dieses als Spinaron-Effekt bekannte Phänomen wurde 2020 vom Theoretiker Samir Lounis vorhergesagt.

Die Existenz des Spinaron-Effekts stellt den Kondo-Effekt in Frage, der die vorherrschende Erklärung für die Wechselwirkung zwischen Kobalt und Kupfer war. Der Kondo-Effekt legt nahe, dass sich die unterschiedlichen magnetischen Ausrichtungen des Kobaltatoms und der Kupferelektronen gegenseitig aufheben und eine „Kondo-Wolke“ bilden. Der vom Würzburger Team beobachtete Spinaron-Effekt zeigt jedoch, dass die sich ändernde Magnetisierung des Kobaltatoms und die Bindung mit Kupferelektronen zu einem anderen Zustand führen.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten auf dem Gebiet der Spintronik, wo der Spin von Elektronen für technologische Anwendungen genutzt wird. Das Verständnis und die Nutzung des Spinaron-Effekts könnten möglicherweise zu Fortschritten in der Quanteninformatik und Informationsspeicherung führen.

FAQ:

F: Was ist der Spinaron-Effekt?

A: Der Spinaron-Effekt ist ein neuartiger Quanteneffekt, der in einem Experiment beobachtet wurde, bei dem einzelne Kobaltatome auf einer Kupferoberfläche platziert wurden. Der Spin der Kobaltatome wechselt ständig zwischen positiv und negativ und regt so die umgebenden Kupferelektronen an.

F: Was ist der Kondo-Effekt?

A: Der Kondo-Effekt ist ein theoretisches Konzept, das als Standardmodell zur Erklärung der Wechselwirkung zwischen magnetischen Materialien wie Kobalt und Metallen wie Kupfer diente. Es deutet darauf hin, dass sich die unterschiedlichen magnetischen Ausrichtungen gegenseitig aufheben und eine „Kondo-Wolke“ bilden.

F: Wie stellt die Entdeckung des Spinaron-Effekts eine Herausforderung für den Kondo-Effekt dar?

A: Die Beobachtung des Spinaron-Effekts durch das Würzburger Team zeigt, dass die sich ändernde Magnetisierung des Kobaltatoms und seine Bindung an Kupferelektronen einen anderen Zustand erzeugen, was den Annahmen des Kondo-Effekts widerspricht.

F: Welche möglichen Anwendungen bietet das Verständnis des Spinaron-Effekts?

A: Das Verständnis und die Nutzung des Spinaron-Effekts könnten zu Fortschritten in der Spintronik führen, einem Bereich, in dem der Spin von Elektronen für technologische Anwendungen wie Quantencomputer und Informationsspeicherung genutzt wird.

Quelle: Naturphysik