Das südliche patagonische Eisfeld: Ein Süßwasserreservoir und ein Fenster zum Klimawandel

Das Südpatagonische Eisfeld liegt in den südlichen Anden und überspannt die Grenze zwischen Argentinien und Chile. Es ist eine der größten zusammenhängenden Eismassen der Welt außerhalb der Polarregionen. Mit einer Fläche von etwa 12,363 Quadratkilometern ist dieses Eisfeld ein wichtiges Süßwasserreservoir und Heimat verschiedener Gletscher, darunter die berühmten Gletscher Perito Moreno und Upsala in Argentinien.

Das Eisfeld liegt in den Anden und ist Teil zweier Nationalparks: des Nationalparks Los Glaciares in Argentinien und des Nationalparks Torres del Paine in Chile. Die Bildung von Eisfeldern erfolgt durch die Ansammlung von Schnee, der sich im Laufe der Zeit allmählich verdichtet und gefriert. Aufgrund der zugrunde liegenden Topographie entstehen Gletscher oft an den Rändern eines Eisfeldes.

Auf dem von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bereitgestellten Bild ist zu sehen, wie das Südpatagonische Eisfeld mehrere kleinere und größere Gletscher speist, beispielsweise den Perito-Moreno-Gletscher. Der argentinische Perito-Moreno-Gletscher befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildes und speist den Argentino-See und bildet einen Eisdamm, der den türkisfarbenen Hauptteil des Sees von seinem grau erscheinenden Südarm trennt.

Abgesehen von seiner visuellen Pracht spielt das Südpatagonische Eisfeld aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen eine entscheidende Rolle in der Forschung zum Klimawandel. In diesem Eisfeld kam es in den letzten Jahren vor allem aufgrund der globalen Erwärmung zu einem erheblichen Rückgang und einer Ausdünnung. Diese Veränderungen haben Bedenken hinsichtlich des Anstiegs des Meeresspiegels und des möglichen Verlusts von Süßwasserressourcen geweckt.

Gletscher dienen als weltweit größte Süßwasserreservoirs und ihre Schmelz- oder Wachstumsraten sind Schlüsselindikatoren für die Auswirkungen des Klimawandels. Der Rückgang der Gletscher, auch in Patagonien, hat zum Anstieg des Meeresspiegels beigetragen. Der Rückgang vieler Gletscher in der Region im letzten halben Jahrhundert verdeutlicht die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Südpatagonische Eisfeld nicht nur durch seine atemberaubende Schönheit besticht, sondern auch als wertvolle Süßwasserquelle dient. Die Überwachung der Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Eisfeld liefert wertvolle Einblicke in die sich ändernden Klimamuster des Planeten.

Bildquelle: Europäische Weltraumorganisation (ESA)

Quellen: Europäische Weltraumorganisation