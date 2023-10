Wissenschaftlern gelingt Durchbruch mit nanophotonischem Elektronenbeschleuniger

By

Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) haben Wissenschaftler einen bahnbrechenden Fortschritt in der Teilchenbeschleunigung erzielt. Diese außergewöhnliche Leistung hat neue Möglichkeiten für ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Hauptbeschleunigungsröhre der NEA ist nur 0.02 Zoll lang und damit umwerfende 54 Millionen Mal kürzer als der Umfang des Large Hadron Collider (LHC) des CERN, des größten und leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers der Welt.

Das Hauptziel dieser Beschleuniger besteht darin, die von beschleunigten Elektronen erzeugte Energie für präzise medizinische Behandlungen zu nutzen, die schädlichere Formen der Strahlentherapie zur Bekämpfung von Krebszellen ersetzen können. Ein nanophotonischer Elektronenbeschleuniger besteht aus einem Mikrochip, der eine äußerst winzige Vakuumröhre enthält, die aus Tausenden einzelner Säulen besteht.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie von Forschern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in Deutschland wurden Elektronen von einem anfänglichen Energiewert von 28.4 Kiloelektronenvolt auf 40.7 keV beschleunigt. Dieser deutliche Anstieg von fast 43 % zeigt das Potenzial der NEA. Forscher der Stanford University haben diese Leistung bereits mit ihrem eigenen kompakten Beschleuniger nachgeahmt, weitere Evaluierungen sind jedoch im Gange.

Anders als der LHC, der über 9,000 Magnete nutzt, um Magnetfelder zu erzeugen, die Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit antreiben, funktioniert der NEA, indem er Lichtstrahlen auf die Säulen innerhalb der Vakuumröhre richtet. Bei dieser Methode wird die Energie kontrolliert verstärkt, allerdings ist das resultierende Energiefeld deutlich schwächer. Die von der NEA beschleunigten Elektronen besitzen nur etwa ein Millionstel der Energie der vom LHC beschleunigten Teilchen.

Die Forscher sind optimistisch, das Design der NEA durch die Erforschung alternativer Materialien oder den Einbau mehrerer Röhren für eine stärkere Teilchenbeschleunigung zu verbessern. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, bahnbrechende Anwendungen zu ermöglichen, beispielsweise die gezielte Strahlentherapie direkt an betroffenen Stellen im Körper mithilfe eines an einem Endoskop installierten Teilchenbeschleunigers.

FAQ:

F: Wie unterscheidet sich der Nanophotonic Electron Accelerator (NEA) vom Large Hadron Collider (LHC)?

A: Die NEA ist deutlich kleiner und nutzt Lichtstrahlen zur Teilchenbeschleunigung, während der LHC auf Magneten basiert und viel höhere Teilchenenergien erreicht.

F: Was sind die möglichen Anwendungen der NEA?

A: Die NEA ist vielversprechend bei der Bereitstellung präziser medizinischer Behandlungen, insbesondere im Bereich der Strahlentherapie bei Krebs.

F: Kann die NEA weiter verbessert werden?

A: Forscher glauben, dass sie durch die Erforschung alternativer Materialien oder das Stapeln mehrerer Röhren die Fähigkeiten der NEA verbessern und Partikel noch weiter beschleunigen können.

