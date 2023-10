Die Dürrekrise: Der Fluss Doubs in Frankreich verliert alarmierend schnell Wasser

By

Der Fluss Doubs, Frankreichs zehntgrößter Fluss, erlebt eine schwere Dürre, wodurch der Wasserstand drastisch sinkt. Boote und Docks, die einst untergetaucht waren, liegen heute auf trockenen Felsen. Dieser ungewöhnliche Mangel an Niederschlägen hat zusammen mit den bestehenden geologischen Besonderheiten zu einer verheerenden Situation für die Region geführt.

Anwohner und Einheimische beobachten dieses beispiellose Ereignis mit Sorge. Der 81-jährige Pierre Billod, der sein ganzes Leben in der Nähe des Flusses gelebt hat, drückte sein Erstaunen über die aktuelle Dürre aus, die es seiner Meinung nach zu seinen Lebzeiten so gut wie nie gegeben habe. Allerdings räumte er frühere Trockenheitsperioden ein.

In der Stadt Villers-le-Lac ist der See, nach dem die Stadt benannt ist, vollständig ausgetrocknet. Es ist jetzt ein Grasbett, auf dem man möglicherweise ohne nasse Füße in die Schweiz laufen könnte. Auch in der Schweizer Stadt Les Brenets steht ein Hafen leer, der schon lange auf Wasser wartet.

Viele glauben, dass diese Dürre eine Folge der globalen Erwärmung ist. Sebastien Arcidiacona äußerte seine Besorgnis über die Situation und erklärte: „Es wäre dumm, das zu leugnen.“ Obwohl es schwierig sein kann, ein bestimmtes Wetterereignis mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, behaupten Wissenschaftler, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung für häufigere und intensivere extreme Wetterphänomene verantwortlich ist.

Neben dem Mangel an Niederschlägen ist ein weiterer Faktor, der zum Verschwinden des Flusses Doubs beiträgt, die Ableitung seines Wassers in einen benachbarten unterirdischen Fluss. Vincent Fister, ein Hydrogeologe am EPTB, erklärte, dass der Wasserfluss des Doubs aufgrund ihrer Verbindung zum Loue verloren geht.

Die Folgen des Verschwindens des Flusses sind für die örtliche Tourismusbranche verheerend. Ein Wassersportzentrum in der Nähe des Sees und ein Flusskreuzfahrtunternehmen, das auf dem Doubs tätig ist, sind stark betroffen. Das Wassersportzentrum stellte fest, dass dies das zweite Jahr in Folge sei, in dem solche Bedingungen herrschten, und dass es noch schlimmer sei als zuvor.

Der drastische Rückgang des Wasserspiegels des Flusses hat die Kreuzfahrtgesellschaft gezwungen, Passagiere mit Bussen flussabwärts zu einer Schlucht namens Bassins du Doubs zu befördern, wo das letzte verbliebene Wasser vorhanden ist. Der Pegel des Flusses stieg in den vergangenen Jahren normalerweise im September an, doch in diesem Jahr ist die Situation alarmierend.

Der Kapitän der Flusskreuzfahrtgesellschaft stellte fest, dass sie jeden Tag mindestens 15 Zentimeter Wasser verlieren. Der Wasserstand ist um 11 Meter unter den Durchschnitt gesunken, und selbst ein Fischer muss durch trockene Gebiete navigieren, die einst überschwemmt waren.

Der Tourismus in der Region hat stark gelitten und die Besucherzahlen sind deutlich zurückgegangen. Auch der berühmte Wasserfall Saut du Doubs hat im Frühsommer aufgehört zu fließen. Die Nachhaltigkeit lokaler Unternehmen, die stark vom Ökosystem des Flusses abhängig sind, gibt zunehmend Anlass zur Sorge.

Die Dürrekrise im französischen Fluss Doubs verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, den Klimawandel anzugehen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf die lokalen Gemeinschaften abzumildern.

Quellen:

– Cedric Hertzog, Chefprognostiker von Meteo France

– Vincent Fister, Hydrogeologe für EPTB