„Ring of Fire“-Sonnenfinsternis wird Himmelsbeobachter verblüffen

An diesem Samstag wird eine „Feuerring“-Sonnenfinsternis zu sehen sein, die Himmelsbeobachter in mehreren Bundesstaaten der USA sowie einigen Teilen Mexikos, Mittelamerikas und Südamerikas in ihren Bann zieht. Dieses als ringförmige Sonnenfinsternis bekannte Phänomen tritt auf, wenn sich der Mond an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes befindet und dadurch kleiner als die Sonne erscheint. Dadurch umgibt ein „Ring“ aus Sonnenlicht den Mond und erzeugt den faszinierenden Effekt eines Feuerrings.

Diese besondere ringförmige Sonnenfinsternis ist von Bedeutung, da sie die erste seit Juni 2021 ist und in diesem Teil des Landes erst 2044 wieder auftreten wird. Dr. Kelly Korreck, Astrophysikerin und NASA-Programmmanagerin, zeigte sich kürzlich in einer Telefonkonferenz begeistert von diesem einzigartigen Ereignis. Sie betonte auch, dass die nächste totale Sonnenfinsternis im April 2024 stattfinden werde, es aber eine lange Wartezeit bis zur nächsten ringförmigen Sonnenfinsternis im Jahr 2046 geben werde.

Die „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis dauert je nach Beobachtungsort unterschiedlich lang und liegt zwischen 1 und 5 Minuten. Es beginnt in Oregon um etwa 9:13 Uhr PDT und endet in Texas um etwa 12:03 Uhr CDT. Über 6.5 Millionen Menschen in den USA werden die Möglichkeit haben, die Sonnenfinsternis direkt mitzuerleben, und weitere 68 bis 70 Millionen werden sich im Umkreis von 200 Meilen befinden.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen zu verwenden, die der Norm ISO 12312-2 entsprechen. Diese Brille bietet den nötigen Schutz für die Augen, da der direkte Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis zu schweren Augenverletzungen führen kann. Ferngläser, Sonnenbrillen und Kameras ohne Sonnenfilter sollten zur Beobachtung der Sonnenfinsternis nicht verwendet werden, da sie keinen ausreichenden Schutz bieten.

Für diejenigen, die die Sonnenfinsternis nicht persönlich beobachten können, wird die NASA das Ereignis am 14. Oktober von 11:30 bis 1:15 Uhr EDT per Livestream auf NASA TV, der Website der Agentur und verschiedenen Social-Media-Plattformen übertragen. Die nächste Sonnenfinsternis, eine totale Sonnenfinsternis, ist für den 8. April 2024 geplant.

