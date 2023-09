Bestätigung und Widerlegung: Die Suche nach der entferntesten Galaxie

Wissenschaftler sind seit langem auf der Suche nach der am weitesten entfernten Galaxie im Universum. Kürzlich wurde ein vorläufiger Kandidat namens „Maisies Galaxie“ angekündigt, was darauf hindeutet, dass sie in einem unglaublich frühen Stadium der kosmischen Geschichte existieren könnte. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch, dass eine weitere Galaxie, CEERS-93316, noch weiter entfernt zu sein schien. Diese Erkenntnisse bedurften einer Überprüfung.

Um die Entfernung und das Alter dieser potenziellen „frühesten Galaxien“ zu bestimmen, führten Astronomen unter der Leitung von Pablo Arrabal Haro vom National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory in Tucson, AZ, in Zusammenarbeit mit einem Team in Schottland spektroskopische Studien durch. Ihre Forschung bestätigte, dass Maisies Galaxie mindestens 390 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte. Darüber hinaus widerlegten sie die ursprüngliche Entfernungsschätzung für CEERS-93316 und setzten eine realistischere Rotverschiebung von z~4.9 voraus, was einer Entfernung von etwa 12 Milliarden Lichtjahren entspricht.

Die Bestätigung von Maisies Galaxie und die Entdeckung von CEERS-93316 bieten wertvolle Einblicke in das frühe Universum. Diese Galaxien scheinen leuchtender zu sein als andere in derselben Epoche, was auf ein schnelles Galaxienwachstum in den ersten paar hundert Millionen Jahren nach dem Urknall schließen lässt, was aktuelle Modelle der Galaxienentstehung in Frage stellt.

Um genaue Entfernungsmessungen zu erhalten, führte das Forschungsteam nachfolgende Spektralstudien der beiden Galaxien durch. Mithilfe der Spektroskopie konnten sie die hohe Rotverschiebung der Maisie-Galaxie bestätigen und die frühere Schätzung für CEERS-93316 widerlegen. Durch die Beobachtung der frühesten Galaxien hoffen Astronomen, die Bedingungen und Prozesse zu verstehen, die zur Entstehung und Entwicklung dieser Objekte in den frühen Stadien des Universums führten.

Diese durch das James Webb Space Telescope (JWST) ermöglichte Forschung zeigt die Leistungsfähigkeit dieses Observatoriums bei der Erkennung von Galaxien mit hoher Rotverschiebung. Die Mission des JWST, die am weitesten entfernte Galaxie zu Beginn der kosmischen Zeit zu finden, wird es Wissenschaftlern ermöglichen, detaillierte Informationen über das frühe Universum zu sammeln. Mit jeder Entdeckung übertreffen die Fähigkeiten des Teleskops alle Erwartungen und liefern wertvolle Einblicke in die physikalischen Eigenschaften von Galaxien im frühen Universum.

Während JWST weiterhin in die Anfänge des Universums blickt, erwarten Astronomen weitere Ankündigungen früher Galaxien. Letztendlich könnte entweder JWST oder sein Nachfolger die schwer fassbare „erste Galaxie“ entdecken und einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entscheidende Informationen über das Universum enthüllen.

Quellen:

– Zusammenarbeit mit dem globalen Team bestätigt und widerlegt entfernte Galaxien

– Bestätigung und Widerlegung sehr leuchtender Galaxien im frühen Universum

– Ein Blick zurück ins frühe Universum: Eine Geschichte von Bestätigung und Widerlegung