Die Suche nach Vulkanismus auf Exoplaneten mit dem James Webb-Weltraumteleskop

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat neue Möglichkeiten eröffnet, die Atmosphäre terrestrischer Exoplaneten zu untersuchen und ihre Oberflächenbedingungen zu verstehen. Während erdgroße Planeten um sonnenähnliche Sterne mit JWST derzeit nicht zugänglich sind, werden zukünftige Teleskope mit direkter Bildgebungsfähigkeit in der Lage sein, sie zu beobachten. Der Nachweis aktiven Vulkanismus auf einem erdähnlichen Planeten ist von entscheidender Bedeutung, da er Einblicke in sein Inneres liefern und uns helfen kann, die Ähnlichkeiten zwischen Erde und Venus zu verstehen.

Um dies zu untersuchen, führten Forscher Simulationen mit einem Klimamodell durch, um über einen Zeitraum von acht Jahren vier ExoEarth-Szenarien zu erstellen. Diese Simulationen umfassten anhaltende große magmatische Provinzausbrüche mit unterschiedlichen Schwefeldioxidausstößen im Bereich von 1.8 bis 60 Gt. Die Atmosphärendaten aus diesen Simulationen wurden dann verwendet, um direkte Bildbeobachtungen zwischen 0.2 und 2.0 μm zu modellieren, was zu Reflexionsspektren für jeden Monat der exoEarth-Simulationen führte.

Durch die Analyse der Reflexionsspektren identifizierten die Forscher Veränderungen in der Größe wichtiger Absorptionsmerkmale wie O3, O2 und H2O sowie Veränderungen in der Steigung des Spektrums. Unter diesen Veränderungen waren Veränderungen sowohl der O3-Absorption als auch der Steigung des Spektrums die am besten erkennbaren und am wenigsten zweideutigen Hinweise auf Vulkanismus.

Diese Studie unterstreicht das Potenzial des JWST und zukünftiger Teleskope, vulkanische Aktivität auf Exoplaneten zu erkennen. Durch die Untersuchung dieser vulkanischen Signaturen können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in das Innere dieser Planeten gewinnen und unser Verständnis der Gemeinsamkeiten zwischen der Erde und anderen felsigen Exoplaneten erweitern.

Quelle: Colby M. Ostberg, Scott D. Guzewich, Stephen R. Kane, Erika Kohler, Luke D. Oman, Thomas J. Fauchez, Ravi K. Kopparapu, Jacob Richardson, Patrick Whelley. „Die Suche nach Vulkanismus auf Exoplaneten mit dem James Webb Space Telescope“ (Zur Veröffentlichung in AJ angenommen, 26. September 2023) [Quelle für diese Version nicht enthalten]

Definitionen:

– Terrestrische Exoplaneten: Planeten, die in Größe und Zusammensetzung der Erde ähneln.

– Große magmatische Provinzausbrüche: Massive Vulkanausbrüche, die große Mengen Lava und Gas freisetzen.

– Reflexionsspektren: Darstellung der von einem Objekt reflektierten Lichtmenge bei verschiedenen Wellenlängen.

– Absorptionsmerkmale: Spezifische Wellenlängen des Lichts, die von bestimmten Molekülen oder Elementen absorbiert werden.

– Schwefeldioxid (SO2): Ein bei Vulkanausbrüchen freigesetztes Gas, das bekanntermaßen zu atmosphärischen Veränderungen beiträgt.

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf den im Quellartikel bereitgestellten Informationen und enthält keine URLs, um direkte Zitate zu vermeiden.