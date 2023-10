Dünnste Materialien könnten zur Eindämmung der globalen Erwärmung beitragen

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einige der dünnsten Materialien, die jemals entdeckt wurden, sogenannte MXene- und MBene-Verbindungen, das Potenzial haben, die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern. Diese zweidimensionalen Stoffe verfügen über großflächige Oberflächen, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und so dessen schädliche Auswirkungen auf das Klima verringern können. UC Riverside-Professorin Mihri Ozkan und ihre Co-Autoren erklärten in einem kürzlich in der Fachzeitschrift Chem veröffentlichten Artikel das Potenzial von MXenes und MBenes bei der Bindung von Kohlendioxid. Diese Materialien können aufgrund ihrer hohen Selektivität und der Technik des Zwischenschichtabstands so konstruiert werden, dass sie Kohlendioxid selektiv einfangen.

Die Dringlichkeit, Technologien zur Kohlenstoffabscheidung zu entwickeln, hat zugenommen, da die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen weiter zunehmen. Ohne Maßnahmen könnte die Temperatur auf der Erde innerhalb des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich um 1.5 °C ansteigen, was zu Unwettern, Dürren, Ernteausfällen, verstärkter Migration und politischer Instabilität führen würde. MXene und MBene wurden Anfang der 2010er Jahre von Wissenschaftlern der Drexel University entdeckt. MXene bestehen aus atomar dünnen Schichten von Übergangsmetallcarbiden, -nitriden oder -carbonitriden, während MBene dimensionale Übergangsmetallboride aus Bor sind.

Obwohl diese Verbindungen vielversprechend sind, müssen technische Herausforderungen überwunden werden, bevor sie in Geräten zur Kohlenstoffabscheidung verwendet werden können. Dazu gehören synthesebedingte Herausforderungen bei der Produktion im großen Maßstab, ungleichmäßiges Mischen, Temperaturgradienten und Probleme bei der Wärmeübertragung. Diese Hürden können jedoch durch einen Top-Down-Ansatz überwunden werden, indem Nassätzmethoden ausgeweitet oder neue entwickelt werden.

In Verbindung mit bestehenden Technologien, wie sie beispielsweise von Unternehmen wie Climework AS entwickelt wurden, könnten MXenes und MBenes eine entscheidende Rolle dabei spielen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu extrahieren und es langfristig sicher zu speichern. Die einzigartigen Eigenschaften dieser Materialien machen sie zu hervorragenden Kandidaten für die Bindung von Kohlendioxid und geben Anlass zur Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel.

Quelle: UC Riverside-Professorin Mihri Ozkan und ihre Co-Autoren in der Zeitschrift Chem.

Definitionen:

1. MXene- und MBene-Verbindungen – Dünnste Materialien, die aus atomar dünnen Schichten von Übergangsmetallcarbiden, -nitriden oder -carbonitriden (MXenes) und dimensionalen Übergangsmetallboriden aus Bor (MBenes) bestehen.

2. Technologien zur Kohlenstoffabscheidung – Techniken zur Gewinnung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre zur sicheren und langfristigen Speicherung.

3. Interlayer Distance Engineering – Der Prozess der Manipulation des Schichtabstands in zweidimensionalen Materialien, um deren Selektivität beim Einfangen von Kohlendioxid zu verbessern.