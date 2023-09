Neues Projekt zielt darauf ab, Wasserstoff aus Gesteinen für saubere Energie zu nutzen

An der CU Boulder läuft derzeit ein neues dreijähriges Projekt, das von der Grantham Foundation for the Protection of the Environment finanziert wird, um die Möglichkeit zu untersuchen, Wasserstoff aus Gesteinen zu nutzen, um weltweit saubere Energie bereitzustellen. Ziel des Projekts ist es, die Produktion von „geologischem“ Wasserstoff zu untersuchen, der entsteht, wenn sich Wasser tief in der Erdkruste mit eisenreichen Mineralien vermischt.

Geologischer Wasserstoff hat das Potenzial, eine wertvolle Ressource für nachhaltige Energie zu werden, da er bei der Verbrennung keine Treibhausgase ausstößt und Wasser als einziges Nebenprodukt entsteht. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, festzustellen, ob diese Wasserstoffvorkommen in ausreichenden Mengen sicher an die Oberfläche gebracht werden können, um den globalen Energiebedarf zu decken.

Das Forschungsteam, bestehend aus Experten der CU Boulder, der Columbia University, der Montana State University, der University of Southampton und dem Start-up-Unternehmen Eden GeoPower, wird Experimente sowohl im Labor als auch unter der Erde durchführen, um die Erde dazu anzuregen, mehr Wasserstoff zu produzieren. Ziel ist es, das natürliche Untergrundsystem möglichst genau nachzubilden.

Die Nachfrage nach Wasserstoff steigt und spornt Wissenschaftler dazu an, alternative Quellen zu erforschen, die über herkömmliche Methoden hinausgehen. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es im Untergrund möglicherweise reichlich Vorkommen an geologischem Wasserstoff gibt, die den Bedarf der Menschheit an flüssigem Brennstoff über Jahrhunderte hinweg decken könnten.

Das Projekt umfasst das Bohren von Bohrlöchern und das Einspritzen von Wasser in Formationen aus eisenhaltigem Gestein, um chemische Reaktionen auszulösen und mehr Wasserstoff zu produzieren. Außerdem werden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Bakterien das neu erzeugte Gas verbrauchen.

Unter der Leitung von Dr. Alexis Templeton, einem Experten für die Untersuchung unterirdischer Umgebungen, wird das Forschungsteam den Prozess sorgfältig überwachen, um sicherzustellen, dass es keine unbeabsichtigten Folgen für die Umwelt gibt. Ziel ist es festzustellen, ob geologischer Wasserstoff eine brauchbare und nachhaltige Quelle sauberer Energie ist, die kontinuierlich auf umweltfreundliche Weise produziert werden kann.

Dieses Projekt steht im Einklang mit der Vision des Department of Geological Sciences der CU Boulder, die natürlichen Ressourcen der Erde verantwortungsvoll zu nutzen und zu einer Zukunft mit nachhaltiger Energie für kommende Generationen beizutragen.

Quellen:

– Grantham Foundation for the Protection of the Environment

– CU Boulder Department of Geological Sciences

- U.S. Geologische Befragung