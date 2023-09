Die Erkennbarkeit von Exoplaneten mittels Astrometrie

By

Die Suche nach Exoplaneten mithilfe verschiedener Nachweismethoden war in den letzten Jahren ein Hauptaugenmerk der Astronomen. Eine der bemerkenswertesten Techniken ist die Astrometrie, die die präzise Bestimmung der Umlaufbahnparameter von Exoplaneten ermöglicht.

In einer neuen Studie von Dong-Hong Wu wurde die Wahrscheinlichkeit untersucht, dass außerirdische intelligente Zivilisationen mithilfe der Astrometrie Planeten in unserem Sonnensystem entdecken. Durch Injektionswiederherstellungssimulationen wurde die Erkennbarkeit der vier Riesenplaneten in unserem Sonnensystem unter verschiedenen Beobachtungsbasislinien und Beobachtungsfehlern untersucht.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass außerirdische Intelligenz, wenn sie unser Sonnensystem mindestens 90 Jahre lang mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von mehr als 1 beobachten würde, alle vier Riesenplaneten entdecken und charakterisieren könnte. Für einzelne Planeten wie Jupiter, Saturn und Neptun ist zur Erkennung eine Basislinie erforderlich, die die Hälfte ihrer Umlaufperioden überschreitet. Uranus hingegen erfordert eine längere Beobachtungsbasis, da seine Umlaufzeit etwa halb so groß ist wie die von Neptun.

Darüber hinaus haben über 10 Sterne innerhalb von 8,700 Parsec unseres Sonnensystems das Potenzial, die vier Riesenplaneten innerhalb von 30 Jahren zu entdecken, wenn die Genauigkeit der Astrometrie gleich oder besser als 100 μas ist. Darüber hinaus sagt die Studie voraus, dass mehr als 300 Sterne im Umkreis von 10 Parsec von unserem Sonnensystem unsere Erde erkennen könnten, wenn sie eine Astrometriegenauigkeit von 0.3 μas erreichen.

Diese Forschung beleuchtet die Erkennbarkeit von Exoplaneten mithilfe der Astrometrie und verdeutlicht das Potenzial außerirdischer Zivilisationen, Planeten in unserem eigenen Sonnensystem zu erkennen und zu charakterisieren. Da sich Technologie und Beobachtungsmethoden verbessern, erweitert sich unser Verständnis von Exoplaneten und dem Potenzial für anderes intelligentes Leben im Universum weiter.

