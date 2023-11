Paläontologen machen bahnbrechende Entdeckung: Die älteste bekannte Grabstätte

Paläontologen in Südafrika haben einen erstaunlichen Durchbruch auf dem Gebiet der menschlichen Evolution geschafft. Sie haben kürzlich die älteste jemals entdeckte Grabstätte freigelegt und damit lang gehegte Vorstellungen über die Fähigkeiten unserer Vorfahren in Frage gestellt. Unter der Leitung des renommierten Paläoanthropologen Lee Berger machte ein Forscherteam den bemerkenswerten Fund in der Wiege der Menschheit, einem UNESCO-Weltkulturerbe in der Nähe von Johannesburg.

Die Grabstätte enthält die Überreste von Homo naledi, einer kleinhirnigen Art, von der angenommen wird, dass sie zu komplexem Verhalten nicht fähig ist. Bisher ging man allgemein davon aus, dass komplexe Tätigkeiten wie das Begraben von Toten nur mit der Entwicklung größerer Gehirne möglich seien. Allerdings liegen diese antiken Bestattungen, die mindestens auf das Jahr 200,000 v. Chr. zurückgehen, mindestens 100,000 Jahre älter als alle bekannten Beweise für Bestattungen des Homo sapiens.

Die Entdeckung stellt unser Verständnis der menschlichen Evolution in Frage, da sie darauf hindeutet, dass Leichenbestattungspraktiken nicht auf Homo sapiens oder Arten mit großen Gehirngrößen beschränkt waren. Homo naledi mit einem Gehirn von etwa der Größe von Orangen beweist, dass unser Evolutionsweg kein linearer Verlauf war. Diese primitive, 1.5 Meter große Art hatte gebogene Finger und Zehen, Werkzeuge führende Hände und Füße, die sich perfekt zum Gehen eigneten.

Die Grabstätte im Höhlensystem „Rising Star“ ist ein weiterer Beweis für das komplexe emotionale und kognitive Verhalten des Homo naledi. Es wurden absichtlich gegrabene Löcher gefunden, was darauf hindeutet, dass die Leichen absichtlich begraben wurden. In diesen ovalen Bestattungen wurden mindestens fünf Individuen entdeckt.

Zusätzlich zur Grabstätte wurden auf den glatten Oberflächen einer nahegelegenen Höhlensäule Gravuren gefunden, die geometrischen Formen ähneln. Diese Markierungen deuten darauf hin, dass Homo naledi möglicherweise symbolische Praktiken ausgeübt hat, was die Vorstellung in Frage stellt, dass Menschen die Urheber solcher Verhaltensweisen waren.

Diese bahnbrechende Entdeckung von Berger und seinem Team verändert unser Verständnis der menschlichen Evolution. Es deutet darauf hin, dass Bestattungspraktiken, Sinnstiftung und sogar Kunst eine kompliziertere und nichtmenschlichere Geschichte haben als bisher angenommen. Die Ergebnisse wurden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft gelobt und erwartet und werden zweifellos unser Wissen über unsere alten Vorfahren revolutionieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Welche Bedeutung hat die Entdeckung?

A: Die Entdeckung der ältesten Grabstätte stellt frühere Annahmen über die Fähigkeiten unserer alten Vorfahren in Frage und bietet Einblicke in die komplexen Verhaltensweisen des Homo naledi.

F: Wie alt sind die Bestattungen?

A: Die Bestattungen reichen bis mindestens 200,000 v. Chr. zurück und sind damit die ältesten bekannten Bestattungen in der Menschheitsgeschichte.

F: Von welcher Art wurden die Überreste gefunden?

A: Die Überreste gehören dem Homo naledi, einer Art an der Schnittstelle zwischen Affen und modernen Menschen, die für ihre geringe Gehirngröße und ihre einzigartigen körperlichen Merkmale bekannt ist.

F: Deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Menschen keine symbolischen Praktiken erfunden haben?

A: Ja, die Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass Menschen die ausschließlichen Schöpfer symbolischer Praktiken waren, da Homo naledi Beweise für solche Verhaltensweisen vorlegte.

F: Wie wird sich diese Entdeckung auf unser Verständnis der menschlichen Evolution auswirken?

A: Die Ergebnisse werden unser Verständnis der menschlichen Evolution revolutionieren, indem sie zeigen, dass komplexe Aktivitäten wie Bestattungspraktiken eine komplexere und nichtmenschliche Geschichte haben.