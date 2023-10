Das NESAS- und SAS-Lester-W.-Strock-Award-Symposium feiert die analytische Atomspektrochemie

Das NESAS und SAS Lester W. Strock Award Symposium fand am 11. Oktober 2023 statt, um die Beiträge von Prof. Maria Montes-Bayón auf dem Gebiet der analytischen Atomspektrochemie zu würdigen. Das Symposium, das im Raum Cascade 1 stattfand, würdigte die herausragende Arbeit von Prof. Montes-Bayón mit dem Lester W. Strock Award. Der von der New England Section der Society of Applied Spectroscopy verliehene Preis würdigt umfangreiche Forschungsarbeiten und Anwendungen in der analytischen Atomspektrochemie in den Bereichen Geowissenschaften, Biowissenschaften oder Stern- und Kosmoswissenschaften. Neben einer besonderen Medaille erhielt Prof. Montes-Bayón ein Honorar für ihre Leistungen.

Das Symposium begann damit, dass Jörg Bettmer von der Universität Oviedo seine Arbeit zum Thema „Eine persönliche Retrospektive zur Analyse kleiner Objekte: Nanopartikel und einzelne Zellen“ vorstellte. Er erörterte die Entwicklung der Forschung seines Labors bei der Analyse kleiner Objekte, insbesondere Nanopartikel und einzelner Zellen, mithilfe der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS). Der Vortrag präsentierte die Detektion von Nanopartikeln kleiner als 10 nm und deren Anwendungen in verschiedenen Partikelsystemen und biogenen Nanopartikeln.

Anschließend präsentierte Detlef Günther von der ETH Zürich „Exploration Of A Nitrogen Plasma For The Analysis Of Laser-Generated Aerosols“. Sein Vortrag konzentrierte sich auf die Erforschung eines Stickstoffplasmas als Trägergas für die Laserablation-induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (LA-ICP-MS) und gab Einblicke in verschiedene Trägergaskombinationen und Partikelgrößenverteilungen. Günther analysierte in diesem Zusammenhang die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Stickstoffplasma.

Steven Ray von SUNY Buffalo hielt einen Vortrag mit dem Titel „Microwave-Enabled Ionization and Chemistries for Mass Spectrometry Analysis“. Er betonte die Bedeutung von Ionisationsquellen in der Massenspektrometrie und betonte die Rolle der Mikrowellenenergie bei der Modulation der Ionisationsbedingungen für atomare und molekulare Ionisationsquellen. Die Präsentation präsentierte Beispiele mikrowellenmodulierter Chemie und ihrer möglichen Anwendungen in der Massenspektrometrie und verglich diese Techniken mit herkömmlichen Ionisierungsstrategien.

Raquel Gonzalez De Vega von der Universität Graz diskutierte über „Analyse unkonventioneller Elemente mittels ICP-MS: Kohlenstoff und Fluor im Visier“. In ihrem Vortrag wurden innovative Methoden zur Analyse traditionell anspruchsvoller Elemente wie Kohlenstoff und Fluor mithilfe der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) vorgestellt. De Vega demonstrierte angepasste und neue Techniken zur Bestimmung dieser Elemente in verschiedenen Matrizen.

Juris Meija vom National Research Council schloss das Symposium mit seinem Vortrag zum Thema „Die Rolle der Datenanalyse in der analytischen Chemie“ ab. Meija betonte die Bedeutung der Datenanalyse in der analytischen Chemie und ihre Entwicklung seit den Anfängen der experimentellen Chemie. Er lieferte Beispiele dafür, wie Datenanalysepraktiken zu zuverlässigeren Messungen in der modernen analytischen Chemie beitragen.

Das NESAS und SAS Lester W. Strock Award Symposium bot eine umfassende Untersuchung der analytischen Atomspektrochemie. Namhafte Forscher auf dem Gebiet der Atomspektroskopie stellten ihre Arbeiten vor und die Veranstaltung diente als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Mathematikern und Statistikern bei der Suche nach Präzision und Innovation in der Atomspektroskopie.

Quellen: The New England Section der Society of Applied Spectroscopy, ScixConference.org