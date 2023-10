Astronomen hoffen, dass neues Observatorium Rätsel um Dunkle Energie und Dunkle Materie lösen wird

Wissenschaftler hoffen, dass das kommende Vera C. Rubin-Observatorium, das 2025 seinen Betrieb aufnehmen soll, entscheidende Einblicke in die Natur der Dunklen Energie und Dunklen Materie liefern wird. Diese rätselhaften Komponenten, die den Großteil des Energie- und Materiegehalts des Universums ausmachen, haben Forscher aufgrund ihrer schwer fassbaren Natur lange Zeit in Verlegenheit gebracht.

Das Observatorium auf dem Gipfel El Peñón des Berges Cerro Pachón in Chile wird die Legacy Survey of Space and Time (LSST) durchführen und dabei über ein Jahrzehnt hinweg alle paar Nächte den gesamten sichtbaren Südhimmel beobachten. Diese ehrgeizige Untersuchung wird jede Nacht bis zu 1000 Bilder des Himmels aufnehmen und es Wissenschaftlern ermöglichen, das Universum in beispielloser Detailtiefe zu untersuchen.

Eines der Hauptziele des Rubin-Observatoriums besteht darin, die Verteilung der Dunklen Materie zu kartieren, indem untersucht wird, wie sie die Bilder entfernter Galaxien verzerrt. Das großräumige kosmische Netz aus dunkler Materie verursacht einen Gravitationslinseneffekt, der genutzt werden kann, um seine Präsenz aufzuspüren und seine Eigenschaften besser zu verstehen. Dies wird Einblicke in die Entstehung und Struktur des Universums geben.

Darüber hinaus wird das Observatorium Aufschluss über die Rolle der Dunklen Energie geben, die für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich ist. Durch die Beobachtung von Galaxien und ihren Clustermustern hoffen Wissenschaftler, das komplizierte Zusammenspiel zwischen dunkler Materie und dunkler Energie und wie sie den Kosmos formen, zu entschlüsseln.

Dunkle Materie und dunkle Energie sind schwierig zu untersuchen, da sie nicht mit Licht interagieren und im Wesentlichen unsichtbar sind. Dunkle Materie kann nur durch ihre Gravitationswirkung auf sichtbare Materie abgeleitet werden, während dunkle Energie mit dem Gefüge von Raum und Zeit interagiert. Die präzise Kartierung des kosmischen Netzes mithilfe der Gravitationslinse wird es Astronomen ermöglichen, diese mysteriösen Phänomene besser zu verstehen.

Das Vera C. Rubin-Observatorium stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis des dunklen Universums dar. Durch die Aufklärung der Geheimnisse der Dunklen Energie und Dunklen Materie hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der grundlegenden Natur des Kosmos zu erlangen.

Quellen:

– Rubin-Observatorium: https://www.lsst.org/

– Umfrage zur Dunklen Energie: https://www.darkenergysurvey.org/

– Scientific American: https://www.scientificamerican.com/article/mapping-the-cosmic-web-in-vivid-detail/