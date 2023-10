Erforschung des kosmischen dunklen Zeitalters: Ein Mondteleskop-Experiment

Die Aussicht, Teleskope auf der anderen Seite des Mondes zu platzieren, geschützt vor Störungen durch die Erde, ist zu einem zwingenden Grund für die Wiederaufnahme von Mondmissionen geworden. Allerdings hat der extreme Temperaturbereich auf dem Mond, der zwischen -175 °C (-280 °F) und 140 °C (280 °F) schwankt, Bedenken hinsichtlich des Überlebens wissenschaftlicher Instrumente geweckt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, zielt das LuSEE-Night-Experiment darauf ab, ein kleines Radioteleskop auf der Mondoberfläche zu stationieren, um seine Widerstandsfähigkeit zu testen.

Die zunehmende Interferenz durch Himmelslicht und Satelliten hat die optische Forschung an zahlreichen Standorten auf der ganzen Welt erschwert. Selbst Teleskope auf Berggipfeln sind vor diesen Störungen nicht gefeit. Radioteleskope hingegen stehen vor Herausforderungen wie der Vermeidung von Störungen durch lokale UKW-Sender und Mikrowellenherde. Die Platzierung von Teleskopen im Weltraum war eine Teillösung, wie das Hubble-Weltraumteleskop und das kommende James Webb-Weltraumteleskop (JWST) zeigen. Für die Erfassung längerer Wellenlängen sind jedoch große Schüsseln erforderlich, was durch die stabile Plattform und die störungsfreie Umgebung des Mondes erleichtert werden könnte.

Ein Mondradioteleskop würde die Untersuchung mehrerer Probleme ermöglichen, die mit aktuellen Instrumenten nicht effektiv gelöst werden können. Das Hauptziel wäre die Untersuchung des Kosmischen Dunklen Zeitalters, der Zeit zwischen der Produktion des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (Cosmic Microwave Background, CMB) und der Entstehung der ersten Sterne. Es wird erwartet, dass Funksignale aus dieser Zeit zwischen 0.5 und 50 Megahertz liegen, Wellenlängen, die von der Erde aus aufgrund des Vorhandenseins von Menschen erzeugter Signale und atmosphärischer Verzerrungen praktisch nicht nachweisbar sind. Der Schwerpunkt würde auf der Erkennung von Einbrüchen liegen, die durch die Absorption von gestrecktem CMB durch Wasserstoff im Mittelalter verursacht wurden, und nicht auf zusätzlicher Strahlung.

Die Umsetzung eines solchen Projekts wäre exorbitant teuer, was das LuSEE-Night-Experiment zu einer entscheidenden Wegbereitermission macht. Ausgestattet mit einer 3-Meter-Antenne wird LuSEE-Night die Technologie in kleinerem Maßstab testen, um mögliche Fallstricke zu identifizieren. Der voraussichtliche Einsatz der Antenne auf der Mondoberfläche ist für 9.8 geplant.

Der Standort für LuSEE-Night wurde sorgfältig ausgewählt, um die unberührte, funkstille Umgebung auf der anderen Seite des Mondes zu nutzen. Dr. Kaja Rotermund vom Berkeley Lab betonte die Bedeutung dieser Mission und erklärte: „LuSEE-Night ist eine Mission, die zeigt, ob wir solche Beobachtungen von einem Ort aus durchführen können, an dem wir noch nie waren, und auch für einen Frequenzbereich, der …“ wir konnten es noch nie beobachten.“

Allerdings steht das Experiment aufgrund von Störungen durch die Sonne vor zusätzlichen Herausforderungen, wodurch die Beobachtungen auf die Mondnacht beschränkt sind. Das Instrument muss extremen Temperaturen standhalten, darunter -175 °C (-280 °F) im Betriebszustand und 140 °C (280 °F) am Mondtag. Auch die Kommunikation stellt eine Hürde dar, da der Großteil des Mondes direkte Signale behindert. Anweisungen müssen an einen Satelliten in der Mondumlaufbahn übermittelt werden, der die Informationen dann an den Lander weiterleitet, wenn die Bedingungen übereinstimmen.

Im Erfolgsfall wird das LuSEE-Night-Experiment den Grundstein für größere Mondteleskope legen und Astronomen die Möglichkeit geben, ehrgeizige Erkundungen des Kosmos zu planen.

