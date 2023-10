Studie enthüllt die Ursprünge von Kugelsternhaufen in der Milchstraße

Eine kürzlich von Astronomen am Institute for Advanced Studies in Basic Sciences im Iran durchgeführte Studie wirft Licht auf die Ursprünge von Kugelsternhaufen in der Milchstraße. Kugelsternhaufen sind dichte Ansammlungen von Sternen, die Galaxien umkreisen, und es wird seit langem vermutet, dass einige dieser Sternhaufen von anderen Galaxien gestohlen oder von der Milchstraße ausgeschlachtet wurden.

Das Forschungsteam nutzte Computersimulationen, um die Wechselwirkungen zwischen Zwerggalaxien, das sind kleine Satellitengalaxien, die die Milchstraße umkreisen, und den Kugelsternhaufen in ihnen zu modellieren. Sie fanden heraus, dass der Prozentsatz der Galaxienhaufen, die von ihren Wirtsgalaxien getrennt werden konnten, abhängig von den Umlaufbahnen der Galaxienhaufen und der Masse der Galaxie variierte.

Basierend auf ihren Simulationen kamen die Astronomen zu dem Schluss, dass mindestens zwei Kugelsternhaufen aus der Fornax-Galaxie, vier aus der Großen Magellanschen Wolke, zwei aus der Kleinen Magellanschen Wolke und 14 aus der Sagittarius-Zwerggalaxie stammten. Darüber hinaus identifizierten sie mehrere Kugelsternhaufen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Sagittarius-Zwerggalaxie und der Großen Magellanschen Wolke in Verbindung stehen.

Allerdings stellten die Forscher fest, dass ihre Modelle vereinfacht waren und die komplexen dreidimensionalen Strukturen der Zwerggalaxien nicht vollständig berücksichtigten. Sie forderten weitere Forschungen, um diese neu identifizierten Cluster-Assoziationen zu untersuchen und ein umfassenderes Verständnis der Ursprünge von Kugelsternhaufen in der Milchstraße zu liefern.

Quellen:

– Shirazi, AR, Rahimi, A., Zonoozi, AH et al. (2020), „Das Entkommen von Kugelsternhaufen“, Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society

– Bildnachweis: UCLA/DR Law