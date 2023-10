Astronomen entdecken junge Sterne und Wassereis im Herzen der Milchstraße

By

Ein Team internationaler Forscher unter der Leitung von Florian Peißker vom Institut für Astrophysik der Universität zu Köln hat eine spannende Entdeckung im Zentrum der Milchstraße gemacht. Die Umgebung des supermassiven Schwarzen Lochs unserer Galaxie, bekannt als Sagittarius A* (Sgr A*), beherbergt überraschend viele junge Sterne und Regionen mit Eiswasser, die einen metaphorischen „stellaren Jungbrunnen“ bilden.

Die Forscher konzentrierten sich auf einen Sternhaufen namens IRS13, der sich in der Nähe von Sgr A* befindet. Obwohl der Sternhaufen bereits vor über zwei Jahrzehnten identifiziert wurde, war es schwierig, das Alter seiner Sternkomponenten zu bestimmen. Durch das Sammeln von Daten verschiedener Teleskope über viele Jahre hinweg fanden Peißker und sein Team heraus, dass die Sterne in IRS13 außergewöhnlich jung sind, nur etwa 100,000 Jahre alt.

Diese Entdeckung stellt das herkömmliche Verständnis in Frage, dass die Sternentstehung durch die energiereiche Strahlung und die immensen Gezeitenkräfte in der zentralen Region der Milchstraße gestört wird. Bisher glaubte man, dass diese Faktoren die Ansammlung junger Sterne um Sgr A* und das Zentrum der Galaxie verhindern würden.

In einer separaten Studie entdeckte das James Webb Space Telescope (JWST) Wassereis im galaktischen Zentrum der Milchstraße. Dieser Befund hängt mit der Häufigkeit junger Sterne in der Region zusammen, da Wassereis häufig in protoplanetaren Scheiben um junge Sterne zu finden ist.

Peißker und sein Team vermuten, dass IRS13 eine turbulente Entstehung erlebt haben könnte, und gehen davon aus, dass der Sternhaufen in Richtung Sgr A* gedrängt wurde. Diese Bewegung könnte durch Reibung verursacht worden sein, die durch Wechselwirkungen mit dem interstellaren Medium oder Kollisionen mit anderen Sternhaufen entsteht.

Weitere Untersuchungen von IRS13 werden es Forschern ermöglichen, die Auswirkungen supermassereicher Schwarzer Löcher wie Sgr A* auf ihre Umgebung und Galaxienregionen außerhalb ihrer unmittelbaren Nähe zu verstehen. Die Entdeckung junger Sterne und Wassereis im Herzen der Milchstraße liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Galaxien.

