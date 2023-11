Faszinierendes hochauflösendes Bild enthüllt das rätselhafte Herz der Milchstraße

Der Fotograf Miguel Claro hat ein faszinierendes hochauflösendes Bild aufgenommen, das das mysteriöse Herz der Milchstraße enthüllt. Durch seine Linse bietet Claro einen atemberaubenden Blick auf das dunkle Herz unserer Heimatgalaxie und die strahlenden Gaswolken in dieser Region, die allgemein als Nebel bekannt sind. Dieses außergewöhnliche Bild wurde im Dark Sky Alqueva Reservat in Portugal aufgenommen.

Durch die sorgfältige Ausbalancierung des Zusammenspiels von Licht und kosmischem Staub zeigt Claros Foto nicht nur einen Hintergrund voller Sterne, sondern ermöglicht es uns auch, bekannte Deep-Sky-Objekte zu erkennen. Zu diesen erstaunlichen Himmelswundern gehören der Lagunennebel (Messier 8) und der Garnelennebel (IC4628), die beide leicht zu erkennen sind. Es gibt jedoch noch unzählige andere faszinierende Objekte, die in diesem kosmischen Wandteppich darauf warten, entdeckt zu werden.

Neben den Emissionsnebeln, in denen Gase aufgrund ihrer hohen Temperaturen ihre eigene Leuchtdichte abgeben, kann man auch den Reflexionsnebel von Trifid M20 erkennen. Reflexionsnebel verführen das Auge mit ihrer ätherischen Schönheit, da sie vom nahen Sternenlicht beleuchtet werden und so den umgebenden Staub sichtbar machen.

Darüber hinaus verdeutlicht Claros Bild auch die Anwesenheit eines prominenten Einzelsterns, 3 Sagittarii, im Sternbild Schütze. Bezeichnenderweise befindet sich dieser Stern in der Nähe des eigentlichen galaktischen Zentrums der Milchstraße.

Um dieses beeindruckende Bild aufzunehmen, verwendete Claro eine modifizierte Canon 6D-Kamera, die mit einem Festbrennweitenobjektiv mit 300 mm f/2.8 und f/3.5 ausgestattet war. Jedes Panel wurde 70 Sekunden lang belichtet und insgesamt sechs Panels wurden geschickt kombiniert, um die endgültige großformatige Komposition zu erzeugen.

Miguel Claro, ein professioneller Fotograf, Autor und Wissenschaftskommunikator mit Sitz in Lissabon, Portugal, hat für seine bemerkenswerten Astrofotografien internationale Anerkennung erlangt. Als angesehener Fotobotschafter des European Southern Observatory, Mitglied von The World At Night und offizieller Astrofotograf des Dark Sky Alqueva Reserve verbindet Claro in seinen faszinierenden „Skyscapes“ meisterhaft die Brücke zwischen der Erde und dem Nachthimmel.

FAQ:

F: Was sind Nebel?

A: Nebel sind riesige Gas- und Staubwolken im Weltraum. Sie dienen oft als Geburtsorte neuer Stars.

F: Was ist das Dark Sky Alqueva Reserve?

A: Das Dark Sky Alqueva-Reservat in Portugal ist ein ausgewiesenes Gebiet, in dem die Lichtverschmutzung minimiert wird, um Sternbeobachtungen und Astrofotografie zu ermöglichen.

F: Was ist ein Reflexionsnebel?

A: Ein Reflexionsnebel ist eine Art Nebel, der aufgrund der Reflexion des Lichts naher Sterne an umgebenden Staubpartikeln beleuchtet erscheint.

F: Wie wurde das Bild aufgenommen?

A: Das Bild wurde mit einer modifizierten Canon 6D-Kamera mit einem festen Festbrennweitenobjektiv von 300 mm f/2.8 aufgenommen, das auf f/3.5 eingestellt war. Mehrere Panels wurden kombiniert, um das endgültige Bild zu erstellen.