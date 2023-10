Das supermassive Schwarze Loch in unserer Galaxie: Rotiert mit erstaunlicher Geschwindigkeit

By

Wählen Sie ein beliebiges Himmelsobjekt in der Weite des Universums, und die Chancen stehen gut, dass es die bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, sich zu drehen. Von übereinander taumelnden Asteroiden bis hin zu um ihre Achse rotierenden Planeten und Monden – selbst Schwarze Löcher zeigen dieses faszinierende Phänomen. Überraschenderweise gibt es eine maximale Rotationsgeschwindigkeit dieser Objekte, was einen faszinierenden Einblick in die Struktur des Kosmos bietet.

Bei Himmelskörpern wie unserer Heimat Erde wird die maximale Rotationsgeschwindigkeit durch ihre Oberflächengravitation bestimmt. Während die Schwerkraft uns zum Mittelpunkt unseres Planeten zieht, erzeugt die Erdrotation einen subtilen Druck nach außen, der als Zentrifugalkraft bekannt ist. Obwohl sie winzig ist, führt diese Zentrifugalkraft zu einem etwas geringeren Gewicht am Äquator im Vergleich zu den Polen. Aufgrund unseres 24-Stunden-Tages beträgt der Gewichtsunterschied zwischen dem Äquator und den Polen lediglich 0.3 %.

Saturn stellt jedoch mit seinem relativ schnellen 10-Stunden-Tag einen starken Kontrast dar, da der Gewichtsunterschied zwischen seinem Äquator und seinen Polen erhebliche 19 % erreicht. Diese Ungleichheit führt dazu, dass sich Saturns gasförmiger Körper an seinem Äquator leicht ausbaucht. Stellen Sie sich nun einen hypothetischen Planeten vor, der sich so unglaublich schnell dreht, dass der Gewichtsunterschied auf 100 % ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt würden sich die Anziehungskraft des Planeten und die Zentrifugalkraft an seinem Äquator perfekt ausgleichen. Jede weitere Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit hätte verheerende Folgen – der Planet würde einfach zerfallen. Während es wahrscheinlich ist, dass der Planet bei einer niedrigeren Rotationsgeschwindigkeit seinen Bruchpunkt erreichen würde, veranschaulicht diese hypothetische Situation das Konzept der maximalen Rotationsgeschwindigkeit.

Schwarze Löcher, faszinierende kosmische Wesenheiten, besitzen ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften. Im Gegensatz zu greifbaren Objekten mit physischen Oberflächen bestehen Schwarze Löcher aus verblüffenden Verzerrungen von Raum und Zeit, die durch ihre immense Schwerkraft verursacht werden. Der Ereignishorizont, die Grenze, jenseits derer nichts dem gravitativen Zugriff des Schwarzen Lochs entkommen kann, markiert keine physische Oberfläche. Dennoch haben auch Schwarze Löcher eine maximale Rotationsgeschwindigkeit. Obwohl die Rotation eines Schwarzen Lochs nicht mit der Rotation von Materie in Zusammenhang steht, wird sie auf die Drehung der Raumzeit zurückgeführt. Dieses als Frame Dragging bekannte Phänomen führt dazu, dass sich der Raum geringfügig verzerrt, wenn sich Himmelskörper wie die Erde drehen.

Die Bestimmung der Rotationsgeschwindigkeit eines Schwarzen Lochs kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. In einer aktuellen Studie konzentrierten sich Wissenschaftler auf das supermassive Schwarze Loch unserer Galaxie, indem sie Radio- und Röntgenbeobachtungen seiner Umgebung analysierten. Die starke Schwerkraft des Schwarzen Lochs verzerrt die Lichtspektren der nahegelegenen Materie und liefert so entscheidende Erkenntnisse. Durch sorgfältige Untersuchung der Lichtintensität bei verschiedenen Wellenlängen schätzte das Forschungsteam den Spin des Schwarzen Lochs. Erstaunlicherweise zeigten ihre Ergebnisse, dass der Spinparameter des Schwarzen Lochs, mit „a“ bezeichnet, zwischen dem beeindruckenden Bereich von 0.84 und 0.96 liegt. Das bedeutet, dass das supermassereiche Schwarze Loch unserer Galaxie erstaunlich schnell rotiert und sich der maximalen Rotationsgeschwindigkeit nähert. Interessanterweise übertrifft sein Spin sogar den des Schwarzen Lochs in M87, das einen Spin-Parameter zwischen 0.89 und 0.91 aufweist.

Diese bahnbrechende Forschung wirft ein neues Licht auf die rätselhafte Natur von Schwarzen Löchern und ihre bemerkenswerten Rotationseigenschaften. Die Ergebnisse laden zu weiteren Erkundungen der Geheimnisse des Kosmos ein und enthüllen faszinierende Einblicke in die grundlegende Funktionsweise von Raum und Zeit.

-

FAQ

F: Wie hoch ist die maximale Rotationsgeschwindigkeit für Himmelsobjekte?

A: Die maximale Rotationsgeschwindigkeit variiert je nach Himmelsobjekt. Bei Objekten wie der Erde wird die maximale Rate durch die Oberflächengravitation beeinflusst, während sie bei Schwarzen Löchern durch die Drehung der Raumzeit bestimmt wird.

F: Wie wirkt sich die Rotation auf das Gewicht eines Objekts auf der Erde aus?

A: Die Rotation der Erde verursacht einen subtilen Druck nach außen, der als Zentrifugalkraft bekannt ist, was zu einem etwas geringeren Gewicht am Äquator im Vergleich zu den Polen führt.

F: Kann sich ein Planet so schnell drehen, dass er auseinanderfliegt?

A: Ja, wenn sich ein Planet mit unglaublich hoher Geschwindigkeit drehen würde, würde die Zentrifugalkraft an seinem Äquator schließlich die Anziehungskraft des Planeten ausgleichen und ihn zerfallen lassen.

F: Was bestimmt die Rotation von Schwarzen Löchern?

A: Während die Rotation greifbarer Objekte durch die Drehung der physischen Masse angetrieben wird, rotieren Schwarze Löcher aufgrund der Verdrehung der Raumzeit, die durch ihre immense Schwerkraft verursacht wird.

F: Wie wurde die Drehung des supermassiven Schwarzen Lochs unserer Galaxie geschätzt?

A: Wissenschaftler analysierten Radio- und Röntgenbeobachtungen der Umgebung des Schwarzen Lochs und untersuchten die Verzerrung der von der Materie in der Nähe emittierten Lichtspektren, um dessen Spin abzuschätzen.