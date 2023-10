Ximena Aguilar Vega: Die Farben der Polen erkunden

Ximena Aguilar Vega, eine professionelle Biologin und Glaziologin, hat ihr Leben der Erforschung von Farben und ihren Auswirkungen auf die Gletscher, das Eis und die Meere der Arktis und Antarktis gewidmet. Durch ihre Forschung hat sie herausgefunden, dass die dunkler werdenden Farben in den Bereichen, in denen das Meer auf das Eis trifft, auf das Vorhandensein von Verbindungen aus den schmelzenden Gletschern hinweisen, was schwerwiegende Folgen für das Ökosystem hat.

Während ihrer Expeditionen in die Antarktis wurde Aguilar aus erster Hand Zeuge der rasanten Veränderungen in der Landschaft. In nur einem Jahr hatten sich die Gletscher dunkel verfärbt, als wären sie mit braunem und schwarzem Staub bedeckt, und das Vorhandensein von flüssigem Wasser hatte erheblich zugenommen. Ähnlich dramatisch ist die Situation in der Arktis, wo die Erwärmung vier- bis fünfmal schneller erfolgt als anderswo auf der Erde.

Aguilars Leidenschaft für die Natur und Farben begann bereits in jungen Jahren, als sie unter einem Baum in ihrer Straße in Mexiko-Stadt saß. Sie hat auch ein Interesse an der Fotografie entwickelt und nutzt diese als Möglichkeit, die Schönheit und Veränderungen der Polarregionen einzufangen. Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit engagiert sich Aguilar auch als Künstlerin und Aktivistin und nutzt Kunst, Poesie und ihre Erfahrungen, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen.

Aguilar erkennt zwar die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung an, ist jedoch davon überzeugt, dass das Wissen über den Klimawandel auch die Gesellschaft auf breiterer Ebene erreichen muss. Sie hat an Gesprächen mit mexikanischen Delegationen auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen teilgenommen, um die Dringlichkeit der Situation hervorzuheben. Aguilar betont die Kraft der Kombination von Wissenschaft und Kunst, um Menschen zu erziehen und zum Handeln zu inspirieren.

Als jemand, der die Pole mehrfach besucht hat, befürchtet Aguilar, dass sich die Veränderungen, die sie beobachtet hat, auf den Rest der Welt ausbreiten werden, wenn nicht dringend Maßnahmen ergriffen werden. Durch die Untersuchung der Farben der Pole möchte sie wertvolle Einblicke in die biologischen und chemischen Prozesse liefern und zu den Bemühungen beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

