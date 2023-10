Das Potenzial künstlicher Lebensformen in der Medizin

Die Schaffung künstlichen Lebens übt seit langem eine Faszination sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Populärkultur aus. Von fantastischen Kreaturen bis hin zu Designer-Haustieren – die Idee, Leben künstlich zu erschaffen, wirft Fragen darüber auf, welche Rolle diese Lebensformen in unserer Umwelt spielen sollten. Die außerordentlichen Professoren Chenguang Lou und Professor Hanbin Mao haben kürzlich Fortschritte auf dem Gebiet des künstlichen Lebens gemacht, insbesondere bei der Entwicklung hybrider Peptid-DNA-Nanostrukturen. Ihre in der Fachzeitschrift Cell Reports Physical Science veröffentlichte Forschung untersucht das Potenzial dieser Moleküle bei der Schaffung künstlicher Lebensformen und viraler Impfstoffe.

Lous Vision für künstliche Lebensformen besteht darin, sie als Feinde für krankheitsverursachende Viren zu nutzen, die keine natürlichen Feinde haben. Diese künstlichen Lebensformen könnten auch als Impfstoffe gegen Virusinfektionen dienen oder mit Medikamenten und diagnostischen Elementen beladen sein und als Nanoroboter oder Nanomaschinen fungieren, die in den Körper eines Patienten geschickt werden. Während die Entwicklung eines künstlichen viralen Impfstoffs möglicherweise noch etwa ein Jahrzehnt entfernt ist, rückt die Schaffung künstlicher Zellen näher in die Zukunft.

Die Bausteine ​​zur Schaffung künstlicher Lebensformen liegen in der Kombination von DNA und Peptiden, zwei leistungsstarken Biomolekülen in der Natur. DNA bietet eine präzise Kontrolle über die Programmierung, hat jedoch begrenzte chemische Funktionen. Peptide hingegen bieten aufgrund der 20 Aminosäuren, mit denen sie arbeiten können, ein breites Spektrum an chemischen Funktionen. Durch die Verknüpfung dreisträngiger DNA-Strukturen mit dreisträngigen Peptidstrukturen haben Forscher ein künstliches Hybridmolekül geschaffen, das die Stärken beider vereint.

Weltweit erforschen Forschungsgruppen den Zusammenhang zwischen DNA und Peptiden, um biologische Einheiten und Lebensformen voranzutreiben. An der Universität Oxford haben Wissenschaftler eine Nanomaschine gebaut, die Zellmembranen durchbohren und so künstliche Membrankanäle erzeugen kann. Forschern der Arizona State University ist die Selbstorganisation von DNA und Peptiden zu 2D- und 3D-Strukturen gelungen, während Forscher der Northwest University die Bildung von Mikrofasern gezeigt haben. Wissenschaftler der Ben-Gurion-Universität des Negev haben Hybridmoleküle genutzt, um Strukturen zu schaffen, die Krebsmedikamente enthalten.

Das Potenzial künstlicher Lebensformen in der Medizin ist transformativ. Laut Lou können diese Fortschritte die Gesundheitsversorgung revolutionieren, indem sie die Fähigkeit der Gesellschaft verbessern, schwer heilbare Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Obwohl noch Herausforderungen zu bewältigen sind, ist das Versprechen künstlicher Lebensformen von großer Bedeutung für die Zukunft der Medizin.

