Die indische Mission Chandrayaan-3 hat ihren Rover erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes gelandet. Laut einem Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erfüllte der Landeplatz jedoch nicht die Kriterien, um als Teil der Polarregion zu gelten. Die Polarregion auf dem Mond liegt zwischen dem Breitengrad 88.5 und 90 Grad. Chandrayaan-3 landete außerhalb dieses Bereichs, obwohl es sich auf einer Breite von etwa 69 Grad südlicher Breite befand.

Die Europäische Weltraumorganisation ist sich bewusst, dass die Landung am eigentlichen Südpol aufgrund seiner Lage am Rand des Shackleton-Kraters äußerst schwierig ist. Sie gehen davon aus, dass die gesamte Polarregion zwischen 80 und 90 Grad südlich liegt. Nach dieser Definition landete Chandrayaan-3 außerhalb der Polarregion, jedoch auf einem höheren Breitengrad als frühere Mondmissionen.

Auch wenn manche den Landeplatz als in der Polarregion bezeichnen, ist es wichtig zu beachten, dass er sich nicht innerhalb des lunaren Polarkreises befindet, also der geografischen Region weiter südlich als 80 Grad südlich. Forscher der Raumfahrtbehörde der indischen Regierung beschrieben es als einen Ort in hohen Breitengraden auf dem Mond.

Die Debatte über den genauen Standort des Landeplatzes von Chandrayaan-3 scheint eine Frage der Semantik zu sein. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, Indiens Erfolg bei der Landung eines Rovers in der Nähe des Südpols zu feiern. Dieser Meilenstein ist für die Monderkundung von Bedeutung. Mit Blick auf die Zukunft bereitet China den Start seiner Mission zum Mondsüdpol im Jahr 2026 vor, mit dem Ziel, den Rover Chang'e 7 in der Nähe des Shackleton-Kraters zu landen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar unterschiedliche Meinungen über den genauen Standort des Landeplatzes von Chandrayaan-3 gibt, Indiens Erfolg, einen Ort in hohen Breitengraden auf dem Mond zu erreichen, sollte jedoch als Meilenstein in der Monderkundung gefeiert werden. Unabhängig von der genauen Semantik der zur Beschreibung des Landeplatzes verwendeten Terminologie hat Indien eine beeindruckende Leistung vollbracht.

