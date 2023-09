Der LHC beginnt die Saison der Schwerionenphysik mit Blei-Kern-Kollisionen

By

Die Experimente des Large Hadron Collider (LHC) am CERN läuten eine neue Phase der Schwerionenphysik ein, da im LHC zum ersten Mal stabile Strahlen aus Bleikernen mit einer Energie von 6.8 TeV zirkulieren. Dies markiert den Start des LHC-Laufs 3 und den ersten Schwerionenlauf seit fünf Jahren.

Während dieses Laufs werden die Bleiionenstrahlen mit einer erhöhten Energie von 5.36 TeV pro Nukleon kollidieren, eine Steigerung gegenüber den vorherigen 5.02 TeV. Auch die Kollisionsrate ist um den Faktor 10 gestiegen. Das Hauptaugenmerk dieses Laufs liegt auf der Untersuchung von Quark-Gluon-Plasma, einem seltenen Materiezustand, von dem angenommen wird, dass er das Universum kurz nach dem Urknall erfüllt hat. Quark-Gluon-Plasma besteht aus freien Quarks und Gluonen, die die Bausteine ​​von Teilchen wie Protonen und Neutronen sind.

Die Schwerionenkollisionen am LHC erzeugen einen extrem dichten und heißen Feuerball aus Quark-Gluon-Plasma, der heißesten bekannten Substanz. In diesem Feuerball bewegen sich Quarks und Gluonen frei, bevor das Plasma abkühlt und sich wieder in Hadronen verwandelt. Durch die Untersuchung dieser Kollisionen erhoffen sich Wissenschaftler ein besseres Verständnis der Eigenschaften des Quark-Gluon-Plasmas und seines Verhaltens.

Der laufende Schwerionenlauf wird voraussichtlich erhebliche Fortschritte beim Verständnis des Quark-Gluon-Plasmas bringen. Das auf Quark-Gluon-Plasmastudien spezialisierte ALICE-Experiment hat neue Datenverarbeitungsmethoden implementiert, um bis zu 100-mal mehr Kollisionen pro Sekunde aufzuzeichnen. Auch CMS und ATLAS haben ihre Infrastruktur modernisiert, um von den gestiegenen Kollisionsraten zu profitieren. LHCb bereitet sich darauf vor, mit seinem einzigartigen SMOG2-Gerät Kollisionen von Bleikernen mit anderen Kerntypen an festen Zielen zu untersuchen.

Neben der Untersuchung von Quark-Gluon-Plasma werden in den Experimenten auch ultraperiphere Kollisionen schwerer Ionen untersucht. Bei diesen Kollisionen sendet ein Strahl ein hochenergetisches Photon aus, das auf den anderen Strahl trifft. Dadurch können Forscher gluonische Materie im Inneren von Kernen untersuchen und seltene Phänomene untersuchen.

Der Start dieses Schwerionenlaufs stellt einen wichtigen Meilenstein für die LHC-Experimente dar, da sie darauf abzielen, neue Erkenntnisse über die grundlegende Natur der Materie zu gewinnen.

Definitionen:

– Large Hadron Collider (LHC): Der weltweit größte und leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger am CERN in der Schweiz. Es dient der Untersuchung der Teilchenphysik und der grundlegenden Teilchen und Kräfte der Natur.

– Quark-Gluon-Plasma: Ein Zustand der Materie, der vermutlich im frühen Universum existierte und durch hochenergetische Schwerionenkollisionen wiederhergestellt werden kann. Es besteht aus freien Quarks und Gluonen.

– Kern: Der zentrale Teil eines Atoms, der Protonen und Neutronen enthält.

– TeV: Eine in der Teilchenphysik verwendete Energieeinheit, die einer Billion Elektronenvolt entspricht.

Quellen:

– Quellartikel: CERN-Pressemitteilung – In den kommenden fünf Wochen werden die LHC-Experimente Daten für ihre Schwerionenphysikprogramme sammeln.

– Bild 1: ATLAS-Ereignisanzeige, die eine Blei-Blei-Kollision im ATLAS-Detektor zeigt.

– Bild 2: CMS-Ereignisanzeige, die eine Elektrodenkollision im CMS-Detektor zeigt.