Der Ernte-Supermond heute Abend: Wie man ihn in Australien sieht

Der Ernte-Supermond im September, der vierte und letzte Supermond des Jahres, wird heute Abend sichtbar sein. Er wird etwa 22,600 Kilometer näher an der Erde sein als gewöhnlich, wodurch er etwa 5 Prozent größer und 13 Prozent heller erscheint als ein durchschnittlicher Vollmond. Nach Angaben des Sydney Observatory wird der Mond am Freitag, dem 7. September, um 57:29 Uhr (AEST) seinen vollsten Punkt erreichen. Die NASA versichert jedoch, dass der Mond auch am Samstagabend voll erscheinen wird, falls Sie den genauen Zeitpunkt verpassen.

Die beste Zeit, einen Vollmond zu beobachten, ist, wenn er den Horizont passiert, da er an diesem Punkt größer erscheint. Die Mondaufgangszeit variiert je nach Standort in Australien. In Sydney wird der Mondaufgang um 5:45 Uhr stattfinden, während er in Melbourne um 6:11 Uhr sein wird. Brisbane erlebt den Mondaufgang um 5:37 Uhr, Adelaide um 6:08 Uhr und Perth um 6:13 Uhr (jeweils Ortszeit).

Als Supermond bezeichnet man einen Vollmond, der näher an der Erde ist als gewöhnlich, wodurch er am Nachthimmel größer und heller erscheint. Der heutige Mond wird etwa 361,867 Kilometer von der Erde entfernt sein, etwa 22,604 Kilometer näher als seine durchschnittliche Entfernung. Der nächste Supermond in diesem Jahr ereignete sich am 30. August, als der Mond nur 357,200 Kilometer von der Erde entfernt war.

Warum wird dieser Vollmond Ernte-Supermond genannt? Der Name Erntemond bezieht sich auf die Zeit des Sammelns, da er auf der Nordhalbkugel kurz vor dem Beginn des Herbstes oder der Herbst-Tagundnachtgleiche liegt. Zu dieser Jahreszeit erreichen die Ernten ihren Höhepunkt, und der helle Mond hat den Bauern in der Vergangenheit dabei geholfen, später zu arbeiten, um ihre Ernte vor dem ersten Frost zu ernten. Verschiedene indigene Stämme in den USA haben unterschiedliche Namen für den September-Vollmond, wie zum Beispiel der Kornmachermond, der Mond der braunen Blätter und der Herbstmond.

Während viele Menschen den Erntemond mit einer orange Farbe assoziieren, wenn er aufgeht, können alle Vollmonde so erscheinen. Die Farbe ist laut EarthSky ein Ergebnis der dickeren Erdatmosphäre in der Nähe des Horizonts im Vergleich zu der Zeit, in der der Mond über uns steht. Genießen Sie das Spektakel des heutigen Ernte-Supermondes!

