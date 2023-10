Das dramatische Ende der Raumsonden: Eine Hommage an ihre wissenschaftlichen Errungenschaften

By

Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erlebten Raumsonden weit entfernt von der Erde ein dramatisches Ende. Diese mutigen Entdecker wagten sich auf Begegnungen mit Asteroiden, Monden und anderen Himmelskörpern und opferten sich für das Wohl der Menschheit.

Eine dieser Sonden war die Raumsonde Double Asteroid Redirection Test (DART) der NASA. DART war für den Aufprall auf einen Asteroiden konzipiert und schloss seine Mission im September 2022 erfolgreich ab. Es kollidierte mit einem kleinen Mond namens Dimorphos, 6.8 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Als DART seine letzten Bilder übermittelte, entdeckten Wissenschaftler, dass sich die Umlaufbahn des Asteroiden verändert hatte, und bewiesen damit die Fähigkeit, die Flugbahn erdbedrohlicher Asteroiden zu verändern.

Roskosmos‘ Luna-25-Lander, Russlands erste Mission zum Mond seit 47 Jahren, endete leider am 19. August 2023 mit einem Absturz. Ein versuchter Manöver, den Mond zu umkreisen, führte zu einer Kollision mit der Mondoberfläche. Die letzten von Luna-25 aufgenommenen Bilder zeigten Erde und Mond gleichzeitig und waren eine bittersüße Erinnerung an die ehrgeizigen Ziele der Mission.

Nachdem Cassini den Saturn 13 Jahre lang umkreist hatte, wurde er von der NASA auf spektakuläre Weise außer Dienst gestellt. Die Ingenieure steuerten die Sonde absichtlich so, dass sie in den Saturn eintauchte, um eine mögliche Kollision mit seinen möglicherweise lebensbeheimaten Monden zu vermeiden. Cassinis letzte Momente wurden in Bildern festgehalten, darunter ein beeindruckender Blick auf die beleuchteten Saturnringe und ein eindringlicher Abschied von dem Planeten, den er unermüdlich untersuchte.

Der Rover Opportunity, ein Veteran des Roten Planeten, starb während eines heftigen Staubsturms im Jahr 2018. Seine letzten Bilder zeigten einen flüchtigen Blick auf die Sonne durch einen dunklen Marshimmel, verdeckt durch den planetenweiten Staubsturm, der sein Schicksal besiegelte.

Nachdem der MESSENGER-Orbiter vier Jahre lang den Merkur umkreist hatte, beendete er seine Mission am 30. April 2015 mit einem dramatischen Absturz. Das letzte von ihm gesendete Bild zeigte den Jokai-Krater, der kurz vor seinem Einschlag aufgenommen wurde.

Die Huygens-Sonde, die Cassini zum Saturn begleitete, stieg erfolgreich durch die Atmosphäre von Titan ab, erfasste wertvolle Daten und machte Bilder von der Mondoberfläche. Diese kurzlebige Sonde lieferte der Menschheit die einzigen Bilder der Titanoberfläche, einem Vorboten des Potenzials für Leben in den Tiefen unseres Sonnensystems.

Jahrzehnte vor anderen schickte das Venera-Programm der UdSSR Sonden zur Venus. Venera 13 lieferte trotz der extremen Temperaturen und des atmosphärischen Drucks die ersten Farbbilder der Venusoberfläche. Venera 13 überlebte nur wenige Stunden und bot einen außergewöhnlichen Einblick in die raue Umgebung der Venus.

Obwohl diese Raumsonden ihren Untergang erlebten, haben sie unauslöschliche Spuren in der wissenschaftlichen Forschung hinterlassen. Ihre Opfer für das Wissen und ihre endgültigen Bilder zeugen von der menschlichen Neugier und dem Streben, die Geheimnisse unseres Universums zu verstehen.

Quellen:

– Originalartikel: [Quelle einfügen]

– Definitionen:

– NASA: Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde

– Roskosmos: Russische Raumfahrtbehörde

– DART: Double Asteroid Redirection Test

– MESSENGER: Merkuroberfläche, Weltraumumgebung, Geochemie und Entfernungsmessung

– Huygens: Sonde für den Abstieg durch die Atmosphäre von Titan, dem Saturnmond

– Venera: Sowjetisches Sondenprogramm, das in den 1960er und 1980er Jahren zur Venus geschickt wurde