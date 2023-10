Sonnenstürme: Eine Bedrohung für moderne Technologie und Infrastruktur

Wissenschaftler haben kürzlich eine bedeutende Entdeckung hinsichtlich der Auswirkungen von Sonnenstürmen auf unseren Planeten gemacht. Durch die Analyse alter Baumringe, die in den französischen Alpen gefunden wurden, haben sie einen massiven Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts identifiziert, der vor 14,300 Jahren auftrat. Dieser Anstieg wurde durch den größten jemals identifizierten Sonnensturm verursacht.

Während ein solcher Sonnensturm heute katastrophale Folgen für unsere moderne Technologiegesellschaft hätte, ist es für den Schutz unserer globalen Kommunikations- und Energieinfrastruktur in der Zukunft von entscheidender Bedeutung, diese Stürme zu verstehen. Zu den möglichen Folgen eines Sonnensturms gehören die Zerstörung von Telekommunikations- und Satellitensystemen, massive Stromausfälle und Kosten in Milliardenhöhe.

Die gemeinsame Forschung, veröffentlicht in The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, wirft Licht auf das extreme Verhalten der Sonne und die Risiken, die sie für unseren Planeten mit sich bringt. Das Forscherteam verschiedener Institutionen hat den Radiokohlenstoffgehalt in alten Bäumen in der Nähe des Ufers des Flusses Drouzet in den südlichen französischen Alpen gemessen.

Durch die Analyse der einzelnen Baumringe stellten sie vor genau 14,300 Jahren einen beispiellosen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts fest. Beim Vergleich dieser Spitze mit Berylliummessungen in grönländischen Eisbohrkernen gehen die Forscher davon aus, dass ein massiver Sonnensturm die Spitze verursacht hat. Dieser Sturm hätte große Mengen energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre geschleudert.

Das Verständnis der Auswirkungen von Sonnenstürmen ist von entscheidender Bedeutung, um unsere globale Kommunikations- und Energieinfrastruktur besser zu schützen. Durch die Untersuchung vergangener Sonnenstürme können Wissenschaftler Maßnahmen zur Minderung potenzieller Schäden durch zukünftige Ereignisse vorhersehen und entwickeln.

Quelle: Nicht angegeben.