Einblicke in die Umlaufbahnen und Zusammensetzungen von Zwergplaneten, enthüllt vom James Webb-Weltraumteleskop

Eine aktuelle Studie unter der Leitung eines internationalen Astronomenteams nutzte das James Webb Space Telescope (JWST), um drei Zwergplaneten im Kuipergürtel zu beobachten und zu untersuchen: Sedna, Gonggong und Quaoar. Die Beobachtungen wurden mit Webbs Nahinfrarotspektrometer (NIRSpec) durchgeführt und lieferten neue Einblicke in die Umlaufbahnen und Zusammensetzungen dieser entfernten Objekte.

Der Kuipergürtel ist eine von Objekten besiedelte Region am Rande unseres Sonnensystems. Es war eine Quelle wissenschaftlicher Entdeckungen und spielte eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Geschichte unseres Sonnensystems. Die Anordnung von Kuipergürtel-Objekten (KBOs), auch bekannt als Transneptunische Objekte (TNOs), liefert wertvolle Informationen über die Gravitationsströme, die das Sonnensystem geformt haben, und weist auf eine dynamische Geschichte der Planetenwanderungen hin.

Die von Joshua Emery von der Northern Arizona University geleitete Studie ergab, dass die drei Zwergplaneten im Kuipergürtel interessante Zusammensetzungen und Umlaufbahneigenschaften aufweisen. Die Beobachtungen zeigten das Vorhandensein leichter Kohlenwasserstoffe und komplexer organischer Moleküle, die vermutlich auf die Methanbestrahlung zurückzuführen sind.

Frühere Arbeiten deuteten darauf hin, dass diese Zwergplaneten möglicherweise flüchtiges Eis auf ihrer Oberfläche haben, ähnlich wie andere transneptunische Körper wie Pluto und Eris. Die unterschiedlichen Umlaufbahnen von Sedna, Gonggong und Quaoar werfen jedoch aufgrund der unterschiedlichen Temperaturregime und Strahlungsumgebungen, denen sie ausgesetzt sind, Fragen über das Vorhandensein dieser flüchtigen Stoffe auf.

Mithilfe des NIRSpec-Instruments von Webb beobachtete das Team alle drei Zwergplaneten im nahen Infrarotspektrum. Die resultierenden Spektren zeigten eine große Menge an Ethan (C2H6) auf allen drei Körpern, wobei Sedna die höchsten Werte aufwies. Auch Acetylen (C2H2) und Ethylen (C2H4) wurden auf Sedna nachgewiesen. Diese Moleküle sind direkte Bestrahlungsprodukte von Methan. Die Unterschiede in der Häufigkeit dieser Moleküle werden auf die Schwankungen der Temperatur und der Strahlungsumgebungen zurückgeführt, denen die Zwergplaneten ausgesetzt sind.

Diese neuen Erkenntnisse aus den JWST-Beobachtungen tragen zu unserem Verständnis des Kuipergürtels und der Dynamik des äußeren Sonnensystems bei. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung und Umlaufbahnen dieser entfernten Objekte können Wissenschaftler weiterhin die reiche Geschichte und Entwicklung unserer kosmischen Nachbarschaft aufdecken.

Definitionen:

– Kuipergürtel: Eine Region am Rande unseres Sonnensystems jenseits der Neptunbahn, bestehend aus unzähligen eisigen Objekten.

– Transneptunische Objekte (TNOs): Objekte, die außerhalb der Neptunbahn an den äußeren Rändern des Sonnensystems kreisen.

– James Webb Space Telescope (JWST): Ein von der NASA gestartetes Weltraumteleskop, das das Universum im Infrarotlicht beobachten soll.

– Nahinfrarotspektrometer (NIRSpec): Ein Instrument am JWST, das die Intensität von Licht im nahen Infrarotbereich misst.

– Zwergplaneten: Himmelskörper, die die Sonne umkreisen, keine Monde sind und eine nahezu kugelförmige Form haben, ihre Umlaufbahnen jedoch nicht von anderen Trümmern befreit haben.

– Methanbestrahlung: Der Prozess, bei dem Methanmoleküle Strahlung ausgesetzt werden, was zur Bildung anderer Moleküle führt.

Quellen:

– Emery, JP et al. (2023) „Vorabdruck der Studie über Sedna, Gonggong und Quaoar“ (Icarus)

– NASA – James-Webb-Weltraumteleskop-Mission