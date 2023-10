Das James Webb-Weltraumteleskop beobachtet Zwergplaneten im Kuipergürtel

By

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat kürzlich seine Aufmerksamkeit auf den Kuipergürtel gerichtet, eine Region am Rande unseres Sonnensystems, die eine Vielzahl von Objekten beherbergt. Unter der Leitung von Joshua Emery von der Northern Arizona University nutzte ein internationales Astronomenteam das Nahinfrarotspektrometer (NIRSpec) des JWST, um drei Zwergplaneten im Kuipergürtel zu beobachten: Sedna, Gonggong und Quaoar. Ihre Beobachtungen haben wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Umlaufbahnen dieser Himmelskörper geliefert.

Das Team entdeckte, dass alle drei Zwergplaneten große Mengen Ethan (C2H6) auf ihren Oberflächen enthalten, wobei Sedna die höchste Konzentration aufwies. Darüber hinaus wurden auf Sedna auch Acetylen (C2H2) und Ethylen (C2H4) nachgewiesen. Diese Moleküle sind Nebenprodukte der Methan (CH4)-Bestrahlung. Interessanterweise hängt die Häufigkeit dieser Moleküle mit der Umlaufbahn jedes Planeten zusammen, was auf Schwankungen in der Temperatur und der Strahlungsumgebung hinweist. Dies legt nahe, dass auf den Oberflächen dieser Zwergplaneten regelmäßig Methan nachgefüllt werden muss.

Diese Ergebnisse stützen frühere Studien, die darauf hinweisen, dass das auf anderen Kuipergürtel-Objekten (KBOs) gefundene Methan nicht ursprünglich vorhanden ist, sondern in ihrem Inneren gebildet und dann an die Oberfläche abgegeben wird. Die Spektren von Sedna, Gonggong und Quaoar unterscheiden sich von denen kleinerer KBOs, was darauf hindeutet, dass diese Zwergplaneten eine einzigartige Zusammensetzung besitzen.

Die Entdeckung leichter Kohlenwasserstoffe und komplexer organischer Moleküle auf diesen Zwergplaneten liefert wichtige Informationen über die Entstehung und Geschichte des Sonnensystems. Die Beobachtungen des JWST im Kuipergürtel tragen zu unserem Verständnis der dynamischen Prozesse bei, die unsere planetare Nachbarschaft geformt haben.

Obwohl die New Horizons-Mission maßgeblich dazu beigetragen hat, unser Wissen über den Kuipergürtel durch die Untersuchung von Pluto, seinen Satelliten und Arrokoth zu erweitern, bietet der Start des JWST den Astronomen neue Möglichkeiten, tiefer in die Erforschung dieser Region einzutauchen.

Quellen:

– Northern Arizona University

– Goddard Space Flight Center der NASA

– Institut d'Astrophysique Spatiale (Universität Paris-Saclay)

– Pinhead Institute

– Florida Space Institute (Universität von Zentralflorida)

– Lowell-Observatorium

– Southwest Research Institute (SwRI)

– Space Telescope Science Institute (STScI)

- Amerikanische Universität

- Cornell Universität