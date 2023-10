Die Auswirkungen des Klimawandels auf Unterwasserlärm in den Weltmeeren

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift PeerJ veröffentlichte Studie zeigt, dass die Weltmeere aufgrund des sich ändernden Klimas einem erhöhten Unterwasserlärm ausgesetzt sind. Die von Forschern des NIOZ und der Universität Utrecht durchgeführte Studie konzentriert sich auf die Auswirkungen von Wassertemperatur und Säuregehalt auf die Ausbreitung von Unterwasserschall.

Mithilfe mathematischer Modelle und Klimaszenarien des UN-Klimagremiums IPCC untersuchen die Forscher die Auswirkungen des Klimawandels auf den Meereslärm. Sie stellen fest, dass das Meerwasser saurer wird, wenn die Treibhausgasemissionen weiter steigen. In Kombination mit steigenden Meerestemperaturen ermöglicht dieser erhöhte Säuregehalt, dass sich Unterwassergeräusche in den meisten Regionen des Ozeans weiter ausbreiten.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass der von Schiffen verursachte Lärm bis zum Ende des Jahrhunderts an bestimmten Orten voraussichtlich fünfmal lauter sein wird. Dieser erhebliche Anstieg des Lärms wird tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben im Meer haben, da er das Verhalten und die Kommunikation vieler Fisch- und Meeressäugetierarten beeinträchtigt.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass Veränderungen in den Temperaturschichten im gesamten Ozean, insbesondere im Nordatlantik, einen separaten „Schallkanal“ erzeugen, der wie ein Tunnel funktioniert und Schall viel weiter transportiert. Dies wird bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem Anstieg des Unterwasserschallpegels in dieser Region um sieben Dezibel führen, was einer fast fünffachen Steigerung der Unterwasserlärmenergie entspricht.

Es wird erwartet, dass die Auswirkungen dieser Veränderungen des Unterwasserlärms selbst bei gemäßigten Klimaszenarien erheblich sein werden. Meereslebewesen sind zur Kommunikation stark auf Ton angewiesen, da die Sicht unter Wasser begrenzt ist. Der zunehmende vom Menschen verursachte Lärm wird diese Kommunikation stören und weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Meeresökosystem haben.

Die Forscher sind aktiv an der Messung von Unterwassergeräuschen beteiligt, um die Herausforderungen durch erhöhten Unterwasserlärm besser zu verstehen. Durch eine Kombination aus theoretischer und experimenteller Forschung wollen sie entscheidende Erkenntnisse zum Schutz des Meereslebens angesichts des Klimawandels liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der zunehmende Unterwasserlärm eine erhebliche Gefahr für die Meeresökosysteme darstellt, da der Klimawandel die thermische Struktur der Ozeane weiterhin verändert. Die aus diesen Studien gewonnenen Erkenntnisse sind unerlässlich, um die Auswirkungen des Klimawandels auf das Meeresleben zu verstehen und abzumildern.

Quellen:

– PeerJ

– NIOZ

- Universität Utrecht