Perseverance Rover steht kurz vor der Erkundung der Mars-Karbonateinheit

Der Rover Perseverance steht kurz davor, ein bedeutendes Ziel auf dem Mars zu erreichen: die Randkarbonateinheit. Wissenschaftler der NASA haben diesen Moment mit Spannung erwartet, da die Karbonateinheit eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Jezero-Kraters als Landeplatz des Rovers spielte.

Die Randkarbonateinheit befindet sich am inneren Rand des westlichen Kraterrandes von Jezero. Es handelt sich um eine Schicht, die deutliche Spuren eines Minerals namens Karbonat aufweist. Auf der Erde kommen Karbonate typischerweise in den flachen Untiefen von Süßwasser- oder alkalischen Seen vor. Es wird angenommen, dass ein ähnlicher Prozess vor Milliarden von Jahren auf dem Mars stattgefunden hat, wo das Wasser eines Sees im Jezero-Krater die Karbonatschicht an seinen Ufern abgelagert hat.

Carbonate sind aus mehreren Gründen für Wissenschaftler von großem Interesse. Erstens liefern sie wertvolle Einblicke in die antike Atmosphäre des Mars. Carbonate entstehen durch chemische Reaktionen, bei denen Kohlendioxid aus der Atmosphäre mit flüssigem Wasser reagiert. Durch die Untersuchung des Vorkommens, der Häufigkeit und der Isotopenzusammensetzung von Karbonaten können Wissenschaftler auf frühere atmosphärische CO₂-Werte auf dem Mars schließen und ein besseres Verständnis seiner Klimageschichte gewinnen.

Darüber hinaus haben Karbonatmineralien das Potenzial, Beweise für antikes Leben zu bewahren, sofern es auf dem Mars existierte. Wenn Karbonate zu Beginn der Gesteinsbildung ausfallen, können sie Momentaufnahmen der Umgebung, in der sie entstanden sind, einschließlich aller Anzeichen von mikrobiellem Leben, erfassen und bewahren.

Die Erkundung der Randkarbonateinheit durch Perseverance erfordert eine sorgfältige Analyse der Gesteinsproben in der Hoffnung, wertvolle Informationen über die Vergangenheit des Mars aufzudecken. Die hochentwickelten Instrumente des Rovers werden genutzt, um die Zusammensetzung, Struktur und das mögliche Vorhandensein organischer Moleküle in den Karbonaten zu untersuchen.

Dieser aufregende Schritt in der Mission bringt uns der Lösung der Geheimnisse des Mars näher und vertieft unser Verständnis seiner früheren Bewohnbarkeit. Die von der Randkarbonateinheit gesammelten Daten könnten entscheidende Hinweise auf das frühere Klima des Mars und die Möglichkeit früheren mikrobiellen Lebens auf dem Roten Planeten liefern.

Definitionen:

– Karbonat: Ein Mineral, das durch die chemische Reaktion zwischen Kohlendioxid und flüssigem Wasser entsteht und häufig in Süßwasser oder alkalischen Seen vorkommt.

– Jezero-Krater: Der Landeplatz des NASA-Rover Perseverance auf dem Mars, ausgewählt aufgrund seines Potenzials, Beweise für früheres mikrobielles Leben zu enthalten.

Quelle: NASA/JPL-Caltech