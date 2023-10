Forscher identifizieren über 3,300 Arten von Gehirnzellen im neuen Gehirnatlas

Forscher haben in einem neuen Gehirnatlas über 3,300 verschiedene Arten von Gehirnzellen entdeckt und damit Aufschluss über die Komplexität und Vielfalt des menschlichen Gehirns gegeben. Dieses von den National Institutes of Health finanzierte und von Wissenschaftlern des Allen Institute for Brain Science in Seattle geleitete Projekt kartierte das menschliche Gehirn in beispielloser Detailliertheit. Frühere Studien hatten allein in der Netzhaut etwa 60 Arten von Neuronen identifiziert, die tieferen Bereiche des Gehirns blieben jedoch weitgehend unbekannt.

Die Wissenschaftler nutzten neue Technologien, um Millionen menschlicher Gehirnzellen zu untersuchen, die aus biopsiertem Gewebe oder Leichen entnommen wurden, und so verschiedene Gene in verschiedenen Zelltypen zu aktivieren. Durch diesen Prozess identifizierten sie zahlreiche neue Arten von Neuronen sowie andere Zelltypen wie Astrozyten und Mikroglia. Astrozyten unterstützen und pflegen Neuronen, während Mikroglia als Immunzellen dienen und dabei helfen, die Signalübertragung zwischen Neuronen zu verbessern.

Der Gehirnatlas befindet sich noch in einem frühen Stadium, da nur ein kleiner Bruchteil der geschätzten 170 Milliarden Zellen im menschlichen Gehirn untersucht wurde. Diese erste Forschung hat jedoch den Weg für zukünftige Untersuchungen geebnet, die weitere Zelltypen aufdecken werden. Die Forscher wandten ähnliche Methoden auch an, um die Gehirne von Schimpansen und anderen Arten zu untersuchen, um zu verstehen, wie sich das menschliche Gehirn auf einzigartige Weise entwickelte.

Obwohl das neu gewonnene Wissen über diese Gehirnzellen bedeutsam ist, ist es wichtig zu beachten, dass das Verständnis des menschlichen Gehirns über die Katalogisierung einzelner Teile hinausgeht. Neurowissenschaftler müssen auch das Gehirn als selbstregulierendes System untersuchen, um seine Feinheiten vollständig zu verstehen. Das Gehirnatlas-Projekt liefert eine Fülle von Daten für zukünftige Studien, und Forscher gehen davon aus, aus dieser umfangreichen Informationssammlung wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Quellen:

– Science Magazine: „Ein anatomisch umfassender Atlas des Transkriptoms des erwachsenen menschlichen Gehirns“

– The New York Times: „Forscher kartieren eine Welt der Gene im menschlichen Gehirn“https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html