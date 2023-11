Erkundung der vielfältigen Welten dahinter: Hubble enthüllt felsgroßen Exoplaneten

By

Eine aktuelle Entdeckung des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA hat einen kleinen, felsigen Exoplaneten namens LTT 1445Ac enthüllt, der sich im Sternbild Eridanus befindet, etwa 22 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Besondere an dieser Entdeckung ist die kürzliche Überprüfung der Größe des Planeten mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops, die Forschern wertvolle Einblicke in die Eigenschaften dieser fernen Welt liefert.

Während TESS im Jahr 1445 den Grundstein für die Identifizierung von LTT 2022Ac legte, reichte seine optische Auflösung nicht aus, um den Durchmesser des Planeten genau zu bestimmen. Um diese Einschränkung zu überwinden, wandte sich ein Team von Astronomen für eine genauere Messung an das Hubble-Teleskop. Ihre Ergebnisse, die kürzlich im Astronomical Journal veröffentlicht wurden, werfen neues Licht auf die physikalischen Eigenschaften dieses Exoplaneten.

Durch die Analyse der vom Hubble-Teleskop gesammelten Daten stellte das Team fest, dass LTT 1445Ac einen Durchmesser hat, der 1.07-mal so groß ist wie der der Erde. Dies bestätigt seine felsige Zusammensetzung und lässt auf ähnliche Schwerkraftbedingungen wie auf unserem Heimatplaneten schließen. Hier enden jedoch die Ähnlichkeiten. Die sengende Oberflächentemperatur von LTT 1445Ac, die glühende 500 °F (260 °C) erreicht, macht alle Hoffnungen zunichte, dass es sich um eine geeignete Umgebung für das Leben, wie wir es kennen, handelt.

Hauptautorin Emily Pass, eine Astronomin vom Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian äußerten sich begeistert über das Potenzial für weitere Explorationen. Durch die Kombination spektroskopischer Analysen von Hubble und dem kommenden James Webb-Weltraumteleskop werden Wissenschaftler in der Lage sein, tiefer in die Atmosphäre von Transitplaneten wie LTT 1445Ac einzudringen. Diese zukünftigen Beobachtungen werden unser Verständnis der vielfältigen Exoplaneten, die entfernte Sterne umkreisen, verbessern.

Pass unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und fügt hinzu: „Unsere Messung ist wichtig, weil sie uns sagt, dass es sich wahrscheinlich um einen sehr nahe gelegenen terrestrischen Planeten handelt.“ Wir freuen uns auf Folgebeobachtungen, die es uns ermöglichen werden, die Vielfalt der Planeten um andere Sterne besser zu verstehen.“

Während das Webb-Weltraumteleskop weiterhin neue Erkenntnisse enthüllt, bleibt die Suche nach bewohnbaren Exoplaneten ein zentrales Ziel der amerikanischen Astronomie im kommenden Jahrzehnt. Mit den gemeinsamen Anstrengungen von Weltraumteleskopen wie Hubble, Webb und dem künftigen Habitable Worlds Observatory kommt die Menschheit der Entschlüsselung der Geheimnisse ferner Welten jenseits unseres Sonnensystems einen Schritt näher.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Exoplanet?

Als Exoplanet bezeichnet man jeden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der einen anderen Stern als die Sonne umkreist.

2. Welchen Zweck haben TESS- und Hubble-Teleskope in der Exoplanetenforschung?

Der Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) wurde entwickelt, um Exoplaneten zu lokalisieren, indem er die vorübergehende Verdunkelung von Sternen beobachtet, die durch vor ihnen vorbeiziehende Planeten verursacht wird. Das Hubble-Weltraumteleskop hingegen dient der Untersuchung der Eigenschaften und Eigenschaften von Exoplaneten und liefert wichtige Einblicke in deren Größe, Atmosphäre und andere wichtige Details.

3. Was ist das James Webb Space Telescope (JWST)?

Das James Webb Space Telescope (JWST) ist der mit Spannung erwartete Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops der NASA. Der Start wird für Ende 2021 erwartet und wird das Universum hauptsächlich im Infrarotspektrum beobachten und beispiellose Möglichkeiten für die Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten und des frühen Universums bieten.