Die Notlage der Uferschnepfe und die Bedrohung für Moreton Bay

Judith Hoyle, Vorstandsmitglied von BirdLife Australia, steht im GJ Walter Park und blickt über die Gewässer der Moreton Bay. Von hier aus kann sie Cassim Island sehen, einen widerstandsfähigen Mangrovenbestand, der als Rastplatz für Uferschnepfen dient, Zugvögel, die gerade von ihren Brutplätzen in der arktischen Tundra in die Bucht zurückgekehrt sind. Allerdings wird ihr Schlafplatz durch die steigende Flut aufgebraucht, was sie dazu zwingt, weiter ins Landesinnere und in Gebiete zu ziehen, in denen sie von nicht an der Leine geführten Hunden gestört werden. Diese erschöpften Vögel sind abgemagert und haben nach ihrer langen Reise nur noch wenig Energie.

Uferschnepfen sind für ihre bemerkenswerte Ausdauer bekannt, wobei einige Individuen Tausende von Kilometern ununterbrochen fliegen. Während des Fluges schlafen sie mit einem offenen Auge und navigieren mithilfe der Sterne und des Erdmagnetfelds. Sobald sie in Moreton Bay ankommen, besteht ihr Ziel darin, so viel Nahrung wie möglich zu sich zu nehmen, um sich auf die Rückreise vorzubereiten. Allerdings gefährden Störungen und übermäßige menschliche Aktivität in diesen Nahrungsgebieten ihr Überleben.

Im Laufe der Jahre ist die Zahl der Uferschnepfen weltweit zurückgegangen, so dass nur noch 300,000 Exemplare übrig sind. In Moreton Bay ist ihre Zahl von 68 bis 1993 um 2008 % zurückgegangen, was zu ihrem aktuellen Status als vom Aussterben bedroht führt. Die geplante Entwicklung am Toondah Harbour, die den Bau von Hochhauswohnungen am Küstenvorland und im Watt umfasst, wird das Überleben dieser Vögel weiter gefährden. Zunehmender Wassersport, Lärm und Störungen stören ihre Nahrungs- und Fortpflanzungsgewohnheiten.

Moreton Bay ist ein wichtiges Feuchtgebiet, das 1993 zum Ramsar-Gebiet von internationaler Bedeutung erklärt wurde. Es ist im Sommer ein Zufluchtsort für viele Zugvögel, darunter Uferschnepfen, Brachvögel, Brachvogel-Flussuferläufer und Riesenschnepfen. Diese Vögel sind während ihrer langen Wanderungen auf die Bucht zur Nahrungssuche und Rast angewiesen. Die anhaltende Genehmigung von Entwicklungen in der Region gefährdet diese gefährdeten Vögel und macht das Versagen der Umweltschutzgesetze deutlich.

Judith Hoyle setzt sich bei der australischen Wahl zum Vogel des Jahres 2023 für die Uferschnepfe ein. Sie glaubt, dass diese Vögel Anerkennung für ihr außergewöhnliches Leben und die Herausforderungen verdienen, denen sie gegenüberstehen. Der Rückgang dieser wandernden Küstenvögel unterstreicht die Bedeutung des Schutzes ihrer Lebensräume und der Erhaltung miteinander verbundener Ökosysteme wie der Moreton Bay.

