Die bleibenden Auswirkungen des Walfangs: Genetischer Verlust in Walpopulationen

Eine neue Studie zeigt, dass die genetische Vielfalt der Wale, insbesondere der Blau- und Buckelwale, aufgrund der verheerenden Auswirkungen des kommerziellen Walfangs im 20. Jahrhundert erheblich zurückgegangen ist. Dies fand das internationale Forschungsteam heraus, indem es gut erhaltene, über 100 Jahre alte Walknochen analysierte, die in der Nähe verlassener Walfangstationen auf der Insel South Georgia im Südatlantik gefunden wurden.

Die Studie konzentrierte sich auf drei Arten: Blau-, Finn- und Buckelwale. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Blau- und Buckelwale die gesamte mütterliche DNA-Abstammungslinie verloren haben. Mütterliche Abstammungslinien sind wichtig, da sie kulturelle Erinnerungen wie das Wissen über Nahrungs- und Brutorte in sich tragen, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Der Verlust einer mütterlichen Abstammungslinie bedeutet den Verlust wertvollen Wissens.

Im 20. Jahrhundert, als die Walpopulationen weltweit zurückgingen, richteten Walfänger ihre Aufmerksamkeit auf die südliche Hemisphäre, was allein in der Region zur Tötung von über 2 Millionen Walen führte. Die etwa 1,300 Kilometer östlich der Falklandinseln gelegene Insel Südgeorgien war einer der Orte, an denen Walfangstationen errichtet wurden. In diesem Zeitraum wurden in der Nähe der Insel etwa 175,000 Wale getötet.

Während einige Walpopulationen im Südatlantik Anzeichen einer Erholung zeigen, bleiben sie deutlich unter ihren geschätzten Zahlen vor dem Walfang. Die langsamen Fortpflanzungsraten großer Bartenwale, darunter Blau- und Buckelwale, tragen zusätzlich zu ihrer derzeit geringen Zahl bei. Diese ikonischen Wale werden in bestimmten Lebensräumen immer noch selten gesehen, was auf eine mögliche Ausrottung oder lokale Ausrottung von Populationen hindeutet.

Die Studie gibt aufgrund ihrer relativ hohen genetischen Vielfalt vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der allgemeinen Erholung der Blau-, Buckel- und Finnwale im Südatlantik. Allerdings sind mütterliche DNA-Abstammungslinien bei Blau- und Buckelwalen verloren gegangen. Obwohl die Mehrheit der heute lebenden Wale Nachkommen derjenigen sind, die die Ära des Walfangs überlebt haben, gibt es möglicherweise noch einige Überlebende aus dieser Zeit. Angesichts der Tatsache, dass diese Wale 90 Jahre oder länger leben können, besteht die Dringlichkeit, ihre genetischen Informationen zu dokumentieren, bevor sie für immer verloren gehen.

Das Verständnis der genetischen Geschichte der Walpopulationen ist von entscheidender Bedeutung, um Naturschutzbemühungen zu unterstützen und die Überreste zu schützen. Wissenschaftler wollen aus der Vergangenheit lernen, um weitere Verluste in der Zukunft abzumildern. Die auf der Insel Südgeorgien durchgeführten Forschungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, die genetische Geschichte der Wale auf unbestimmte Zeit zu bewahren, doch steigende Temperaturen aufgrund des Klimawandels könnten den Erhalt der DNA in den Knochen gefährden.

Indem diese Studie die Auswirkungen des kommerziellen Walfangs beleuchtet, unterstreicht sie die Notwendigkeit kontinuierlicher Bemühungen zum Schutz und zur Erhaltung der Walpopulationen. Die Erhaltung des genetischen Erbes dieser großartigen Kreaturen ist von größter Bedeutung, da sie ein besseres Verständnis des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zustands der Wale in unseren Ozeanen ermöglicht.

Quelle: Journal of Heredity