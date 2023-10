Die zyklische Begrünung der Sahara: Einblicke in Klima und Tierverbreitung

Klimaforscher haben kürzlich herausgefunden, dass es in der Sahara in regelmäßigen Abständen zu Begrünungen kommt, in denen große Vegetationsflächen die typisch trockene Landschaft bedecken. Diese Grünphasen treten etwa alle 21,000 Jahre auf und sind durch die Vermehrung von Flüssen, Seen und wasserabhängigen Tieren gekennzeichnet. Die Universität Helsinki und die Universität Bristol leiteten die Forschung, die in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde.

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Untersuchung der Feuchtphasen in der Sahara, wobei die jüngste Begrünung vor 5,000 bis 15,000 Jahren erfolgte. Durch die Entwicklung eines neuen Klimamodells zur Simulation nordafrikanischer Feuchtperioden konnten die Forscher Aufschluss über die Ursachen und den Zeitpunkt dieser Ereignisse geben.

Die Veränderungen im Klima der Sahara werden auf die sich verändernden Umlaufbahnbedingungen der Erde zurückgeführt, insbesondere auf das Wackeln um ihre Achse. Dieses Schwanken beeinflusst saisonale Unterschiede in der Sonnenenergieverteilung und die Intensität von Phänomenen wie dem afrikanischen Monsun. Bisherige Klimamodelle erfassten das Ausmaß der Feuchtperioden nicht vollständig. Das vom Forschungsteam entwickelte neue Modell ermöglicht jedoch ein besseres Verständnis der nassen Bedingungen in der Sahara.

Das Modell zeigt, dass in Nordafrika in den letzten 21,000 Jahren etwa alle 800,000 Jahre feuchte Perioden auftraten. Wärmere Sommer auf der Nordhalbkugel verstärken die Stärke des westafrikanischen Monsunsystems, was zu erhöhten Niederschlägen in der Sahara führt. Dies wiederum fördert das Wachstum der Savannenvegetation in der gesamten Region. Während der Eiszeiten kommt es nicht zu einer Begrünung, da hohe Breiten mit Eis bedeckt sind, was die Atmosphäre abkühlt und den Monsun unterdrückt.

Das Verständnis des Vegetationszustands der Sahara ist nicht nur faszinierend, sondern auch wichtig für die Verfolgung der Tierbewegungen in und aus der Region. Die Sahara fungiert als Tor, das die Ausbreitung von Arten zwischen Nord- und Subsahara-Afrika sowie innerhalb und außerhalb des Kontinents kontrolliert. Der Wechsel zwischen feuchten und trockenen Phasen hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung von Arten in Afrika gespielt.

Durch eine erfolgreiche Modellierung der nordafrikanischen Feuchtperioden können Forscher bessere Einblicke in die menschliche Verbreitung und die Entwicklung unserer Gattung in Afrika gewinnen.

