Wohin gehen Informationen, wenn sie in ein Schwarzes Loch fallen?

Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist alles, was den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs überschreitet, für immer verschwunden. Es erhöht die Masse, Ladung und den Drehimpuls des Schwarzen Lochs, kann aber nicht entkommen. Unser Verständnis der Quantenphysik zeigt uns jedoch, dass noch mehr zu berücksichtigen ist. Schwarze Löcher sind nicht statisch, sondern verdampfen mit der Zeit und emittieren Hawking-Strahlung. Dies wirft die Frage auf, was mit den Informationen passiert, die zur Entstehung eines Schwarzen Lochs beigetragen haben.

Wenn Physiker von Informationen sprechen, beziehen sie sich nicht nur auf Buchstaben- oder Zahlenfolgen. Es kann auch Quantenzustände, verschränkte Zustände, Signale, die die Kausalität erzwingen, und Maße der physikalischen Entropie umfassen. Die Entropie misst die Anzahl möglicher Anordnungen eines Quantensystems.

Im Falle eines Schwarzen Lochs scheinen Informationen, die hineinfallen, für immer verloren zu sein. Es gibt jedoch die Vermutung, dass die Informationen irgendwann ans Licht kommen könnten, wenn das Schwarze Loch verdampft. Dies basiert auf der Idee, dass verschränkte Teilchen über den Ereignishorizont hinweg eine verborgene Verbindung aufrechterhalten.

Aber das Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs bleibt ungelöst. Das Schicksal der Informationen im Inneren eines Schwarzen Lochs ist immer noch ein Rätsel. Eine Lösung für dieses Paradoxon zu finden, ist eine der größten Herausforderungen der Physik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laut der Allgemeinen Relativitätstheorie alles, was in ein Schwarzes Loch fällt, für immer verschwunden ist. Die Quantenphysik legt jedoch nahe, dass Informationen möglicherweise noch erhalten bleiben und in der ausgehenden Strahlung kodiert bleiben, wenn das Schwarze Loch verdampft. Dieses ungelöste Rätsel, bekannt als das Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs, ist nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung und Debatte auf dem Gebiet der Physik.

