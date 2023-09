Die letzte Spiegelfertigung des Riesen-Magellan-Teleskops ist im Gange

Der Herstellungs- und Polierprozess für den siebten und letzten Primärspiegel des Riesen-Magellan-Teleskops hat begonnen. Durch die Fertigstellung dieses Spiegels verfügt das Teleskop über eine Gesamtlichtsammelfläche von 368 Quadratmetern und ist damit die weltweit größte und anspruchsvollste Optik, die jemals hergestellt wurde. Mit seiner Sammlung von Spiegeln wird das Riesen-Magellan-Teleskop mehr Licht sammeln können als jedes andere existierende Teleskop und so detaillierte chemische Analysen von Himmelsobjekten und ihrer Herkunft ermöglichen.

Das Richard F. Caris Mirror Lab der University of Arizona hat kürzlich fast 20 Tonnen reines optisches Glas in einem einzigartigen Ofen versiegelt, der unterhalb des Arizona Wildcats Football Stadium untergebracht ist. Das Glas wird geschmolzen und durch Erhitzen auf 1,165 °C in die gekrümmte paraboloide Oberfläche des Spiegels geformt. In den nächsten drei Monaten wird der Spiegel abkühlen, bevor mit dem Polieren begonnen wird.

Nach der Fertigstellung werden die Spiegel in einen Prototyp eines Trägersystems für optische Leistungstests integriert. Dieser Test dient als Probe für den Betrieb aller sieben Primärspiegel. Im zusammengebauten Zustand fungieren die sieben Spiegel als monolithischer 25.4-Meter-Spiegel und bieten eine bis zu 200-fache Empfindlichkeit und eine viermal höhere Bildauflösung als aktuelle Weltraumteleskope.

Das Riesen-Magellan-Teleskop wird auch das erste extrem große Teleskop sein, das über eine fertige Primärspiegelanordnung verfügt. Da am Teleskopstandort in Chile die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, konzentriert sich die Fertigung auf die kritischen Subsysteme und das Gehäuse des Teleskops. Die Teleskopstruktur wird aus amerikanischem Stahl gefertigt und die Fertigung des ersten von sieben adaptiven Sekundärspiegeln ist derzeit im Gange.

Das Riesen-Magellan-Teleskop zielt darauf ab, mit seiner Kombination aus Lichtsammelleistung, Effizienz und Bildauflösung neue Entdeckungen in allen Bereichen der Astronomie zu machen. Es wird in der Lage sein, Planeten mit hoher räumlicher und spektraler Auflösung zu untersuchen und Einblicke in ihre Zusammensetzung, das Vorhandensein von Wasser und das Potenzial für Leben zu gewinnen. Es wird erwartet, dass das Teleskop Ende des Jahrzehnts das erste Licht sehen wird.

Bildnachweis: GMTO Corporation

Quellen: GMTO Corporation