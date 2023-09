Den Säugetieren bleiben noch 250 Millionen Jahre, bevor der größte Teil der Welt unbewohnbar wird

By

Eine kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichte Studie legt nahe, dass die Welt auf dem besten Weg ist, in ein paar hundert Millionen Jahren einen neuen Superkontinent zu schaffen. Wissenschaftler nutzten Daten zu Kontinentalbewegungen und atmosphärischen Schwankungen, um eine zukünftige Karte namens Pangaea Ultima zu erstellen. Dieser hypothetische Superkontinent, ähnlich dem ursprünglichen Pangäa, würde raue Bedingungen schaffen, die für Säugetiere ungünstig sind.

Der Studie zufolge wären nur 8 bis 16 % der Landmasse auf Pangaea Ultima für Säugetiere bewohnbar, vor allem an den nördlichen und südlichen Rändern. Im Gegensatz dazu waren vor dem Industriezeitalter und der globalen Erwärmung etwa 66 % des Landes für Säugetiere bewohnbar. Die dreifache Kombination aus Kontinentalität, heißerer Sonne und erhöhtem CO2 in der Atmosphäre würde zu einer überwiegend lebensfeindlichen Umgebung ohne Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere führen.

Säugetiere gediehen auf der Erde aufgrund ihrer Fähigkeit, sich an unterschiedliche Umgebungen anzupassen, doch eine längere Einwirkung extremer Hitze würde sich als Herausforderung erweisen. Es wird erwartet, dass tektonische Bewegungen in der Zukunft zu mehr Vulkanausbrüchen führen, wodurch mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt wird und es zu einem verstärkten Wärmeeinschluss kommt.

Die Studie prognostiziert einen Anstieg des CO2-Gehalts von 400 ppm auf über 600 ppm in Millionen von Jahren, vorausgesetzt, dass der Mensch aufhört, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Sonne in 2.5 Millionen Jahren etwa 200 % mehr Strahlung aussendet. Diese Faktoren würden zu weit verbreiteten Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad Celsius führen und das Leben von Säugetieren unhaltbar machen.

Dieses Zukunftsszenario würde dazu führen, dass die Küsten von Pangaea Ultima noch feuchter werden als die derzeitigen Küstenregionen, während die weiten Gebiete im Landesinneren wüstenartig werden würden. Die Fähigkeit, genügend Vegetation für eine stetige Nahrungsversorgung der menschlichen Zivilisation und anderer Säugetiere bereitzustellen, würde abnehmen.

Obwohl dieses Szenario weit in der Zukunft liegt, ist es wichtig, sich mit der aktuellen Belastung unseres Planeten durch den Klimawandel auseinanderzusetzen. Die rasche globale Erwärmung aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe hat bereits zum heißesten Sommer auf der Nordhalbkugel und zu einem besorgniserregend heißen Frühlingsbeginn in Australien geführt. Sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Eindämmung des Klimawandels sind für die Zukunft unseres Planeten und das Überleben aller Arten von entscheidender Bedeutung.

