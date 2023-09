Die Bedeutung der Unterstützung der kommerziellen Raumfahrtindustrie und der Einhaltung von Standards

By

Der pensionierte NASA-Astronaut Michael Lopez-Alegria, derzeit Chefastronaut bei Axiom Space, unterstreicht die Bedeutung kommerzieller bemannter Raumfahrtmissionen für den Aufbau eines besseren Lebens auf der Erde. Mit seiner kürzlichen Rückkehr ins All als Kommandant der Axiom Mission 1 (Ax-1) unterstreicht Lopez-Alegria den Umfang an Wissenschaft, Forschung und MINT-Einsatz, der in der Schwerelosigkeit durchgeführt werden kann. Er weist außerdem darauf hin, dass der Ausbau kommerzieller Kapazitäten diese Möglichkeiten im Weltraum erheblich erweitern wird.

Die in der kommerziellen Raumfahrtindustrie erzielten Fortschritte sind zu einem großen Teil auf die Politik und Gesetzgebung zurückzuführen, die es privaten Unternehmen ermöglichten, ihre eigenen Transportsysteme für die bemannte Raumfahrt zu entwickeln. Dies stellte eine deutliche Abkehr vom Vorgängermodell dar, bei dem nur Regierungen solche Systeme besaßen und betrieben. Die Gesetzgebung sah auch eine „Lernphase“ vor, die die kommerzielle Raumfahrtindustrie von Vorschriften ausnahm, die Innovationen und die Entwicklung neuer Systeme behindern könnten. Diese Lernphase läuft jedoch in diesem Jahr aus und der Kongress muss entscheiden, ob sie verlängert oder auslaufen lässt.

Lopez-Alegria betont, dass der Kongress die Lernphase erneut genehmigen sollte, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsrahmen mit der Reife der Branche übereinstimmt. Er ist Vorsitzender der ASTM-Bemühungen zu Standards für die kommerzielle Raumfahrt, deren Ziel die Entwicklung international anerkannter Sicherheitsstandards für die Branche ist. Konsensstandards haben sich bei der Verbesserung der Sicherheit in verschiedenen Branchen als wirksam erwiesen und können eine entscheidende Rolle dabei spielen, die kommerzielle bemannte Raumfahrt sicherer und zugänglicher zu machen.

Lopez-Alegria argumentiert, dass die kontinuierliche Entwicklung von Standards in Zusammenarbeit mit Branchenexperten und staatlichen Regulierungsbehörden der effektivste Ansatz sei, anstatt auf der Grundlage begrenzter Erfahrungen vorzeitig Vorschriften einzuführen. Dieser flexible Prozess ermöglicht ständige Aktualisierungen im Zuge der Weiterentwicklung der Branche, fördert die Sicherheit und fördert gleichzeitig Innovation und unternehmerischen Erfolg.

Der Kongress hat die einmalige Gelegenheit, die kommerzielle US-Raumfahrtindustrie zu unterstützen, die Tausende von amerikanischen High-Tech-Arbeitsplätzen geschaffen hat. Indem die USA einen Weg zur Regulierung einschlagen, der die Branchenreife berücksichtigt und eine aufkeimende Raumfahrtwirtschaft unterstützt, können sie ihren globalen Wettbewerbsvorteil behaupten und weiterhin weltweit führend in der Sicherheit bemannter Raumflüge sein.

