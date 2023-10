Die Bonkers- und Brilliant-Fram-Expedition: Ein mutiges wissenschaftliches Abenteuer

By

Die Fram-Expedition, die Ende des 1800. Jahrhunderts vom norwegischen Entdecker Fridtjof Nansen geleitet wurde, ist nach wie vor eine der bemerkenswertesten und kühnsten wissenschaftlichen Expeditionen der Geschichte. Das Ziel bestand darin, den Nordpol zu erreichen, eine Leistung, die den Forschern aufgrund der tückischen Bedingungen des gefrorenen Arktischen Ozeans jahrhundertelang entgangen war.

Im Gegensatz zur Reise zum Südpol, die eine Überquerung des Landes erforderte, bedeutete das Erreichen des Nordpols, durch einen sich ständig verändernden, gefrorenen Ozean zu navigieren. Die Eisschollen stellten eine ständige Bedrohung dar, da Schiffe zusammengedrückt und zerquetscht wurden, wenn das Eis zusammenkam. Niemand konnte einen Weg finden, dieses Hindernis zu überwinden, bis ein Schiffbruch auf der russischen Seite der Arktis zur Entdeckung einer Strömung führte, die von der russischen Seite zur kanadischen Seite floss.

Nansen entwarf zusammen mit dem schottischen Schiffbauer Colin Archer ein revolutionäres Schiff namens Fram, das dem Druck des Eises standhalten konnte. Das Schiff war wie eine hölzerne Obstschale gebaut, hatte eine abgerundete Form und ein einziehbares Ruder. Es war vollständig aus massiver Eiche gefertigt und so konstruiert, dass es beim Zusammendrücken durch das Eis nach oben sprang, so dass es an der Oberfläche treiben und von der Strömung zum Nordpol getragen werden konnte.

Die Besatzung machte sich mit Vorräten für fünf Jahre auf den Weg und wartete darauf, dass das Eis sie an ihr Ziel brachte. Nach anderthalb Jahren wurde ihnen jedoch klar, dass sie vom Kurs abgekommen waren und es unwahrscheinlich war, dass sie den Nordpol erreichen würden. Nansen und ein Begleiter beschlossen, zum Pol zu gehen, aber die Bewegung des Eises machte es unmöglich, voranzukommen. Schließlich mussten sie umkehren und einen Weg zurück in die Zivilisation finden.

Obwohl die Fram-Expedition ihr endgültiges Ziel nicht erreichte, war sie in ihrem Ansatz und ihren wissenschaftlichen Beiträgen revolutionär. Die Besatzung sammelte wertvolle Daten über das arktische Eis, die seit einem Jahrhundert niemand sonst erhalten hatte. Noch heute werden ihre Messungen in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt.

Im Jahr 2019 unternahm die MOSAIC-Expedition eine ähnliche Reise zum Fram und nutzte dabei die von Nansens Team gesammelten Daten als Referenz. Obwohl sich die Eisbedingungen im Laufe der Zeit verändert haben, bleibt der wissenschaftliche Wert der Fram-Expedition weiterhin bedeutend.

Der Mut, die wissenschaftliche Genauigkeit und die inhärente Albernheit der Fram-Expedition machen sie zu einem bemerkenswerten Kapitel der Forschungsgeschichte. Es ist ein Beweis für die menschliche Neugier und den Wunsch, Grenzen zu überschreiten, selbst angesichts von Widrigkeiten.

