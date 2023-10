Ein internationales Forscherteam, darunter das Geochronologie- und Geologieprogramm des Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), hat in Ostafrika eine aufregende Entdeckung gemacht. In einem in der Fachzeitschrift iScience veröffentlichten Artikel berichtet das Team über den Fund der ersten Säugetierfossilien aus dem Miozän im Gorongosa-Nationalpark in Mosambik, einem wichtigen Ort für das Verständnis der Entwicklung afrikanischer Ökosysteme und ihrer Auswirkungen auf die Abstammungslinie der Menschen.

Die von Dr. Susana Carvalho von der Universität Oxford geleitete Studie ist Teil des Paläo-Primaten-Projekts Gorongosa, dessen Ziel es ist, die Artenvielfalt zu schützen und die Entwicklung in der lokalen Gemeinschaft zu fördern. Zu den Funden des Teams gehören fossile Zähne aus dem Miozän, das von vor 5 bis 23 Millionen Jahren reichte und eine entscheidende Rolle bei der Entstehung afrikanischer Affen spielte.

Darüber hinaus konnten die Forscher radiometrische Daten für die geologische Formation namens Mazamba ermitteln, die Paläovegetation in der Region anhand von pedogenen Karbonaten und fossilen Wäldern rekonstruieren und verschiedene Fossilien, darunter Meereswirbeltiere und Wirbellose, Reptilien, Landsäugetiere und fossile Wälder, beschreiben Küstenpaläoumgebungen. Insbesondere entdeckten sie eine neue Art von Riesenschliefer mit einem Gewicht zwischen 124 und 153 Kilogramm.

Diese bahnbrechende Studie liefert wertvolle Einblicke in eine bisher unerforschte afrikanische Region. Mark Sier, assoziierter Wissenschaftler am CENIEH und Marie-Sklodowska-Curie-Stipendiat an der Universität Utrecht, unterstreicht die Bedeutung der Forschung und erklärt: „Diese Studie eröffnet einen völlig neuen Blick auf eine afrikanische Region, die bisher paläontologisch leer war.“ Derzeit untersucht Sier im Rahmen seines laufenden Projekts den Einfluss von Orbitalzyklen auf Sedimente in Ostafrika.

Insgesamt trägt die Entdeckung dieser Miozän-Fossilien in Ostafrika zu unserem Verständnis der Evolutionsgeschichte der Region bei und wirft Licht auf die Prozesse, die die afrikanischen Ökosysteme geformt und die Entwicklung der Menschenmenschen beeinflusst haben. Die im Gorongosa-Nationalpark durchgeführten Forschungsarbeiten unterstreichen die Bedeutung paläontologischer Studien für Naturschutzbemühungen und Initiativen zur Gemeindeentwicklung.

