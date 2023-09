Erforschung der frühen Jahre des Universums: Beobachtungskosmologie und Radioexperimente

Cynthia Chiang, außerordentliche Professorin für Physik an der McGill University, fühlte sich schon immer zur Arbeit mit ihren Händen hingezogen. Diese Leidenschaft führte sie zum Bereich der beobachtenden Kosmologie, wo sie den Ursprung und die Entwicklung des Kosmos untersucht, indem sie Daten über die frühen Jahre des Universums sammelt.

Chiangs Reise in die beobachtende Kosmologie begann, als sie während ihres Bewerbungsverfahrens für die Graduiertenschule ein Labor am California Institute of Technology besuchte. Sie war sofort von der Vakuumausrüstung und den Kryostaten fasziniert und wusste, dass sie diesem Bereich nachgehen wollte. Nach Abschluss ihrer Doktorarbeit schloss sie sich dem Wissenschaftsteam des Planck-Teleskops an, um den kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) zu untersuchen. Chiang wollte jedoch daran arbeiten, ihr eigenes Instrument zu bauen.

Während Chiang über ihre nächsten Schritte nachdachte, verbrachte sie ein Jahr am Südpol als Überwinterungswissenschaftlerin für das Südpolteleskop. Während ihrer Zeit dort begann sie sich für kosmische Radiowellen zu interessieren und vollzog den Übergang vom Studium kosmischer Mikrowellen zu kosmischen Radiowellen. Chiang konzentriert sich nun auf den Bau, den Einsatz und den Betrieb von Instrumenten, die Radiosignale aus den entscheidenden Epochen des frühen Universums, insbesondere dem dunklen Zeitalter und der kosmischen Morgendämmerung, erkennen können.

Das dunkle Zeitalter bezieht sich auf eine Zeit, in der das Universum hauptsächlich aus neutralem Wasserstoffgas bestand. Die kosmische Morgendämmerung erfolgte etwas später, als sich die ersten Sterne bildeten. Die Beobachtung dieser Epochen ist schwierig und erfordert, dass Forscher an entlegene Orte auf der Erde reisen, um Störungen durch den Rest des Kosmos zu minimieren.

Chiangs handgefertigte Instrumente zielen darauf ab, das Licht des ersten kosmischen Sonnenaufgangs und der dunklen Zeitalter davor einzufangen. Derzeit hat nur ein Team namens EDGES über mögliche Beobachtungen aus der kosmischen Morgendämmerung berichtet, ihre Ergebnisse müssen jedoch noch von anderen Instrumenten bestätigt oder widerlegt werden.

In einem Interview mit Quanta spricht Chiang über ihre Erfahrungen am Südpol, die Besonderheiten ihrer Arbeit in der beobachtenden Kosmologie und die Spannung, Rätsel durch wissenschaftliche Forschung zu lösen.

Definitionen:

Beobachtungskosmologie: Die Untersuchung des Ursprungs, der Struktur und der Entwicklung des Universums durch die Sammlung und Analyse von Beobachtungsdaten.

Kosmischer Mikrowellenhintergrund (CMB): Reliktstrahlung des Urknalls, die zur Erforschung des frühen Universums verwendet wird.

Kosmische dunkle Zeitalter: Eine Zeit im frühen Universum, in der das Universum hauptsächlich aus neutralem Wasserstoffgas bestand, was zu einem dunklen Himmel ohne Sterne und Galaxien führte.

Kosmische Morgendämmerung: Die Ära, in der sich die ersten Sterne zu bilden begannen und das Ende des dunklen Zeitalters markierte. Diese frühen Sterne unterschieden sich von den Sternen, die im heutigen Universum beobachtet werden.

21-Zentimeter-Linie: Eine bestimmte Radiowellenlänge, die von Wasserstoffatomen emittiert wird und zur Untersuchung verschiedener Epochen in der Geschichte des Universums verwendet werden kann.

