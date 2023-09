Der verborgene Einfluss: Die verborgenen Meteorkrater der Erde aufdecken

Das Sonnensystem ist voller Beweise für heftige Kollisionen und Meteoreinschläge. Auf der Erde sind diese Zeichen jedoch oft selten und unklar. Im Gegensatz zum Mond oder Merkur wurden die Krater der Erde durch natürliche Prozesse wie Wind, Wasser und Plattentektonik gelöscht. Einige Krater tauchen in die Erdkruste ein, während andere unter Eisschichten, Gewässern oder Sedimentschichten verborgen bleiben. Dies machte es bis vor Kurzem schwierig, Krater auf unserem Planeten zu entdecken und zu untersuchen.

Wissenschaftler haben verschiedene Methoden entwickelt, um das Vorhandensein von Kratern zu identifizieren und zu bestätigen. Einer der zuverlässigsten Indikatoren ist das Vorhandensein von erschüttertem Quarz, einer Gesteinsart, die Hinweise auf einen plötzlichen Druckanstieg zeigt, der typischerweise durch ein Aufprallereignis verursacht wird. Ein weiteres verräterisches Zeichen ist die Bildung von Splitterkegeln, kegelförmigen Strukturen, die nur an Einschlagstellen zu finden sind. Darüber hinaus bestätigt die Entdeckung von Hochdruckpolymorphen, mikroskopisch kleinen Gesteinskörnern mit veränderter Kristallstruktur, das Vorhandensein eines Kraters.

Trotz der Herausforderungen ist es den Forschern gelungen, zahlreiche versteckte Meteorkrater auf der Erde aufzudecken. Hier sind einige bemerkenswerte Beispiele:

1. Der Einschlagskrater des Hiawatha-Gletschers: Dieser Krater mit einem Durchmesser von 31 Kilometern liegt unter einem Kilometer Eis im Nordwesten Grönlands verborgen und blieb bis 2018 unentdeckt. Der Einschlag ereignete sich vermutlich vor etwa 58 Millionen Jahren und ist der nördlichste bekannte Krater.

2. Der Meteorkrater der Chesapeake Bay: Dieser gewaltige Meteorkrater, der unter Hunderten Metern Sediment verborgen liegt, wurde 1983 entdeckt. Der Einschlag, der vor etwa 35 Millionen Jahren stattfand, löste Tsunamis aus, die Europa erreichten und die Entstehung der Chesapeake Bay beeinflussten.

3. Das Sudbury-Becken: Dieser erodierte Krater entstand vor 1.8 Milliarden Jahren in Ontario, Kanada und ist einer der größten Einschlagsorte auf der Erde. Der Einschlag wurde von einem Kometen verursacht und führte dazu, dass geschmolzenes Gestein aus dem Erdmantel in das Becken aufstieg und der Auswurf über die ganze Welt verstreut wurde.

4. Chicxulub, der Dinosaurier-Killer: Der Chicxulub-Einschlagskrater vor der Küste Mexikos wurde durch den Asteroiden verursacht, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Dieses Becken mit einem Durchmesser von 180 Kilometern wurde ein Jahrzehnt, nachdem Wissenschaftler eine außerirdische Materialschicht identifiziert hatten, entdeckt, was den Zusammenhang des Einschlags mit dem Massenaussterben bestätigte.

5. Nadir: Dieser unter fast einem halben Kilometer Sediment begrabene Krater in der Nähe des Nadir-Seebergs vor der Küste Westafrikas wurde 2020 entdeckt. Er entstand etwa zur gleichen Zeit wie der Chicxulub-Einschlag und wirft Fragen über das Auftreten mehrerer Asteroideneinschläge auf .

6. Yilan-Krater: Der Yilan-Krater wurde 2021 in den Wäldern Chinas entdeckt und ist der teilweise Überrest eines relativ neuen Einschlags, der schätzungsweise vor etwa 46,000 bis 53,000 Jahren stattgefunden hat. Es ist derzeit der größte bekannte Krater, der weniger als 100,000 Jahre alt ist.

7. Ein kometenhafter Wein: Im Süden Frankreichs beherbergt eine 200 Meter breite Senke ein Weingut namens „Domaine du Météore“. Während man zunächst dachte, dass es sich um einen Scherz handelte, geht man davon aus, dass es sich um das Ergebnis eines Meteoreinschlags handelt.

Die Erforschung versteckter Meteorkrater liefert wertvolle Einblicke in die Geschichte der kosmischen Bombardierung der Erde. Diese Entdeckungen unterstreichen die Dynamik unseres Planeten und die bedeutende Rolle, die Einflüsse bei der Gestaltung seiner Oberfläche und Ökosysteme gespielt haben.

Quellen:

– Johnson, B. (2021). Interview mit Brandon Johnson, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Erd-, Atmosphären- und Planetenwissenschaften an der Purdue University.

– Das Journal of Geology. (2020). Impaktstrukturen auf der Erde. JSTOR, The Journal of Geology, 128(6), 691-694.