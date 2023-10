Neue Erkenntnisse zur Selbstwahrnehmung von Hähnen: Jenseits des Spiegeltests

By

Hähne sind mehr als nur gluckende und eierlegende Maschinen. Eine aktuelle Studie von Forschern der Universitäten Bonn und Bochum sowie der MSH Medical School Hamburg legt nahe, dass Hähne die Fähigkeit haben, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Der Erfolg dieser Selbsterkennung hängt jedoch von verschiedenen experimentellen Bedingungen ab. Dieser faszinierende Befund wirft nicht nur Licht auf die kognitiven Fähigkeiten von Hähnen, sondern hat auch umfassendere Auswirkungen auf das Verständnis des Selbstbewusstseins bei anderen Tierarten. Die in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie stellt unser herkömmliches Verständnis des Verhaltens von Hühnern in Frage.

Die Idee, Spiegeltests an Hühnern durchzuführen, entstand aus einer Zusammenarbeit der Wissenschaftler mit Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün vom Lehrstuhl für Biopsychologie der Ruhr-Universität Bochum. Beim Markentest wird ein farbiges Zeichen auf den Kopf eines Tieres gesetzt, das nur im Spiegel sichtbar ist. Wenn das Tier beim Anblick seines Spiegelbildes den markierten Bereich erkundet, gilt dies als Beweis der Selbsterkennung. Allerdings zeigen nicht alle Tiere dieses Verhalten, was Fragen zur Aussagekraft des Tests aufwirft.

Auf der Suche nach einem ökologisch relevanteren Ansatz beschlossen die Forscher, den Spiegeltest mit dem natürlichen Verhalten der Hähne zu integrieren. Es ist bekannt, dass Hähne Alarmrufe ausstoßen, wenn ein Raubtier in der Nähe ist, um ihre Artgenossen vor der Gefahr zu warnen. Die Forscher richteten eine Testarena ein und projizierten ein Bild eines Greifvogels auf ein Abteil, um zu testen, ob die Hähne Alarmrufe aussenden würden, wenn ihr reflektiertes Bild zusammen mit dem Reiz des Raubtiers vorhanden wäre.

Überraschenderweise zeigten die Ergebnisse, dass die Hähne bei der Konfrontation mit ihrem Spiegelbild deutlich weniger Alarmrufe ausstießen als ein Artgenosse. Dies deutet darauf hin, dass die Hähne sich selbst im Spiegel erkannt und verstanden haben, dass es sich bei dem reflektierten Bild nicht um einen Artgenossen handelte. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um diese Interpretation zu bestätigen und alternative Erklärungen zu untersuchen.

Diese Studie stellt das traditionelle Verständnis von Hühnern als rein instinktgesteuerte Tiere in Frage und unterstreicht ihr Potenzial zur Selbsterkenntnis. Durch die Untersuchung des Verhaltens von Hähnen in einem ökologisch relevanteren Kontext haben die Forscher wertvolle Einblicke in die kognitiven Fähigkeiten dieser faszinierenden Kreaturen gewonnen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Selbsterkennung bei anderen Tieren und zur Vertiefung unseres Verständnisses des Bewusstseins über das des Menschen hinaus.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist der Spiegeltest?

Der Spiegeltest ist eine gängige experimentelle Methode, mit der festgestellt wird, ob Tiere sich selbst im Spiegel erkennen und so ihre Selbstwahrnehmung demonstrieren können. Bei diesem Test wird eine Markierung am Körper des Tieres angebracht und seine Reaktion auf die Markierung beobachtet, während sein Spiegelbild im Spiegel beobachtet wird.

F: Was hat die Hahnstudie ergeben?

Die von Forschern der Universitäten Bonn und Bochum durchgeführte Hahnstudie lieferte Hinweise darauf, dass Hähne möglicherweise die Fähigkeit besitzen, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Allerdings stießen die Hähne bei der Konfrontation mit ihrem Spiegelbild im Vergleich zu Artgenossen weniger Alarmrufe aus, was darauf hindeutet, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um ihre Selbsterkennung zu klären.

F: Warum ist die Studie wichtig?

Diese Studie stellt die weitverbreitete Annahme in Frage, dass Hühner einfache Tiere seien, und unterstreicht ihr Potenzial zur Selbsterkenntnis. Durch die Untersuchung des Verhaltens von Hähnen in einem ökologisch relevanteren Kontext eröffnet die Studie neue Wege zum Verständnis der Selbsterkennung bei Tieren und erweitert unser Wissen über das Bewusstsein über den Menschen hinaus.