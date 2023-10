Der Economist startet Space Economy Summit

By

Der Economist veranstaltet vom 11. bis 12. Oktober in Los Angeles, Kalifornien, seinen allerersten Space Economy Summit. Ziel des Gipfels ist es, das Potenzial und die Chancen hervorzuheben, die eine weltraumgestützte Wirtschaft bieten kann. An der Veranstaltung werden über 100 Referenten aus verschiedenen Bereichen, darunter der Raumfahrtindustrie und darüber hinaus, teilnehmen, die in mehr als 60 Sitzungen ihre Ideen für eine neue Off-World-Wirtschaft vorstellen.

Zu den Themen, die auf dem Gipfel diskutiert werden, gehören die Nachhaltigkeit der Raumfahrt, die Eindämmung von Weltraummüll, die Produktion im Orbit, die Erdbeobachtung sowie die langfristige Kommerzialisierung und Erforschung des Weltraums. Ziel ist es, Zusammenarbeit und Innovation zu fördern, um die Raumfahrtindustrie voranzubringen und das volle Potenzial der neuen Raumfahrtwirtschaft auszuschöpfen.

Zu den bemerkenswerten Rednern des Gipfels gehören Peter Beck, Präsident und CEO von Rocket Lab; Dr. Laurie Leshin, Direktorin des Jet Propulsion Laboratory der NASA; Sir Martin Rees, der königliche Astronom des Vereinigten Königreichs; Generalleutnant John E. Shaw vom United States Space Command; und Dylan Taylor, Vorsitzender und CEO von Voyager Space.

Der Space Economy Summit bietet Führungskräften im kommerziellen und staatlichen Raumfahrtsektor eine Plattform, auf der sie zusammenkommen und Ideen austauschen können. Die Teilnehmer erhalten umsetzbare Erkenntnisse, um Innovationen in der Raumfahrtwirtschaft zu beschleunigen.

„Der Weltraum ist heute jedermanns Sache. Die schnelle Expansion der Branche bietet enorme Möglichkeiten für die branchenübergreifende Zusammenarbeit“, sagte Helen Ponsford, Head of Trade, Technology, Industry Events Programming bei The Economist. „Wir freuen uns, dass der Space Economy Summit entscheidende Gespräche über die Ausschöpfung des vollen Potenzials des neuen Weltraums ermöglichen wird.“

Weitere Informationen und Anmeldedetails finden Sie auf der offiziellen Website des Space Economy Summit.

-

Quellen:

- Der Ökonom

– Die offizielle Website des Space Economy Summit