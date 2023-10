Die wirtschaftlichen Auswirkungen von CU Boulder in Colorado belaufen sich auf 4.3 Milliarden US-Dollar

By

Eine neue Studie der Business Research Division der Leeds School of Business der CU Boulder hat ergeben, dass die Universität im gesamten Bundesstaat Colorado erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hatte und sich im Geschäftsjahr 4.3–2022 auf insgesamt 23 Milliarden US-Dollar belief. Dies stellt einen Anstieg gegenüber 3.3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr dar.

Die Studie analysierte verschiedene Faktoren, die zum wirtschaftlichen Einfluss von CU Boulder beitrugen. Die Universität beschäftigte insgesamt 19,189 Lehrkräfte, Mitarbeiter und Studenten mit einem Gesamtgehalt an Gehältern und Sozialleistungen von 1.1 Milliarden US-Dollar. Diese Beschäftigung hatte einen direkten wirtschaftlichen Effekt von 1.8 Milliarden US-Dollar, der nicht nur die Gehälter, sondern auch die Ausgaben der Universität für Waren und Dienstleistungen lokaler Anbieter umfasste.

Darüber hinaus erleichterte die indirekte und induzierte Wirkung von CU Boulder, die sich aus Forschung und Technologietransfer ergab, das Unternehmenswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, was zu einer Gesamtwirkung von 2.5 Milliarden US-Dollar führte. Faktoren wie Inflation, erhöhte Arbeitskosten und eine verbesserte Datenqualität mit detaillierteren Ausgabenzuweisungen für Colorado trugen zu den verstärkten wirtschaftlichen Auswirkungen bei. Der Status von CU Boulder als größter Wirtschaftsfaktor im statistischen Großraum Boulder zeigt auch seine Bedeutung für die lokale Wirtschaft.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass sich die Forschungsausgaben der CU Boulder auf 643 Millionen US-Dollar beliefen, was zu einem wirtschaftlichen Beitrag von 1.2 Milliarden US-Dollar führte. Die Ausgaben der Universität für außerörtliche Studierende und Besucher im Bundesstaat beliefen sich auf 777 Millionen US-Dollar und umfassten Ausgaben für Miete, Lebensmittel, Transport, Kinderbetreuung, Freizeit und Gesundheitsfürsorge.

Die direkten Ausgaben von CU Boulder im Geschäftsjahr wurden auf 700 Millionen US-Dollar geschätzt, einschließlich der budgetierten Kosten für Bauprojekte. Insbesondere die Renovierungsprojekte Hellems Arts and Sciences und Mary Rippon Outdoor Theatre gehörten zu den größten Projekten an der CU Boulder.

Betrachtet man die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen aller Campus- und angeschlossenen Krankenhäuser des Systems der University of Colorado, so belief sich der Gesamteffekt im gesamten Bundesstaat im Geschäftsjahr 17.2–2022 auf beeindruckende 23 Milliarden US-Dollar und unterstützte insgesamt 98,175 Arbeitsplätze, hauptsächlich in Boulder, Denver und die Metropolregionen Colorado Springs.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Studie die Auswirkungen von Alumni, Rentnern, Leichtathletik oder Technologietransfer nicht berücksichtigte. Diese Ergebnisse unterstreichen jedoch den bedeutenden Beitrag, den CU Boulder zur Wirtschaft und allgemeinen Lebensqualität des Staates leistet.

Quellen:

– Business Research Division der Leeds School of Business der CU Boulder