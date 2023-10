Der Einfluss von Regenwürmern auf die Bodenverwitterung

Forscher der Stanford University haben in einer aktuellen Studie die Rolle von Regenwürmern bei Bodenverwitterungsprozessen untersucht. Regenwürmer sind für ihre Fähigkeit bekannt, organisches Material und Sedimentkörner abzubauen, was sie für die Gartenarbeit und die Kompostierung wertvoll macht. Laut Adrian Wackett, einem Doktoranden für Bodenwissenschaften an der Stanford University, fressen Regenwürmer Bodenkörner und behalten die größten in ihren Mägen, was zur Zersetzung des Bodens und zur Freisetzung von Nährstoffen beiträgt.

Doch während Regenwürmer in kontrollierten Umgebungen von Nutzen sein können, können sie eine Gefahr darstellen, wenn sie in natürliche Ökosysteme eingeführt werden. Ihre Aktivitäten können sich auf Bodenprozesse auswirken, beispielsweise auf die Speicherung organischer Stoffe und Nährstoffe sowie auf das Eindringen von Wasser und chemische Reaktionen. Darüber hinaus tragen Regenwürmer zum Kohlendioxidkreislauf bei, indem sie organisches Material abbauen und Kohlendioxid in die Atmosphäre abgeben.

Das Forschungsteam führte seine Studie im El Yunque National Forest in Puerto Rico durch und untersuchte die Veränderungen der Sedimentgrößen innerhalb der Bodensäule, in der Regenwürmer vorkamen. Sie entdeckten, dass Gebiete mit Regenwurmgräbern kleinere mittlere Partikelgrößen aufwiesen, was auf einen erheblichen Einfluss auf die Bodentextur hinweist. Tatsächlich waren die Quarzkörner in der Wurm-Bioturbationszone fast 50 % kleiner als diejenigen ohne Wurmaktivität.

Diese Studie ist die erste, die den durch Würmer verursachten Kieselsäureabbau in situ-Böden untersucht. Die Forscher schätzten, dass Regenwürmer etwa 2 % der gesamten Verwitterung in den Böden von El Yunque ausmachen. Dies wird jedoch als konservative Schätzung angesehen, da Regenwürmer möglicherweise ein wesentlicherer Verwitterungsmechanismus sein könnten als zunächst angenommen.

Die Ausbreitung von Regenwürmern in neue Gebiete kann zu erhöhten Verwitterungsraten führen. Es wurde beobachtet, dass Regenwürmer in Wälder nördlicher Breiten eindringen, die historisch wurmfrei waren. Das Team untersuchte Bodenprofile in Alaska, Minnesota, Finnland und Schweden und beobachtete Veränderungen der mittleren Partikelgröße in Gebieten, in die kürzlich Regenwürmer eingedrungen waren.

Während einzelne Regenwürmer kleine Veränderungen hervorrufen können, ist der kumulative Effekt der Regenwurmaktivität auf die Bodenverwitterung erheblich. Das Verständnis der Auswirkungen von Regenwürmern auf die Bodenverwitterungsdynamik ist für die Vorhersage und Bewältigung von Bodenprozessen in verschiedenen Ökosystemen von entscheidender Bedeutung.

