Mysteriöses Element in uralter Lava gefunden Funken Theorie über Kernleck der Erde

Wissenschaftler haben eine rätselhafte Entdeckung gemacht, nachdem sie ein mysteriöses Element in alter Lava entdeckt hatten, was zu Theorien führte, dass der Erdkern undicht ist. Eine Untersuchung von 62 Millionen Jahre alten Lavaströmen auf der Baffininsel im arktischen Archipel Kanadas hat ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Helium-3 ergeben, einem seltenen Isotop, das mit den inneren Vorgängen unseres Planeten in Zusammenhang steht. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse haben eine intensive Debatte unter Forschern und Experten ausgelöst.

Das Forschungsteam, bestehend aus Geochemikern der Woods Hole Oceanographic Institution und des California Institute of Technology, sammelte Messwerte der alten Lavaströme von Baffin Island. Sie entdeckten, dass die Landmasse die höchsten Anteile an Helium-3, Helium-4 und einem anderen Isotop enthielt, die jemals in terrestrischen Vulkangesteinen gefunden wurden. Dies hat erhebliche Aufmerksamkeit erregt, da der Nachweis solch hoher Helium-3-Werte an einem nicht astronomischen Ort von Bedeutung ist.

Helium-3 ist aufgrund seiner Natur äußerst selten. Sobald es die Oberfläche erreicht, entweicht es in die Atmosphäre und löst sich im Weltraum auf. Wenn daher Helium-3 an der Oberfläche entdeckt wird, ist es wahrscheinlich, dass es aus dem Erdkern stammt. Dieser Befund könnte möglicherweise physikalische Beispiele für Kernmaterial liefern und das bisherige Verständnis, dass der Erdkern versiegelt war, in Frage stellen.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind immens. Wissenschaftler könnten Kernmaterial auf bisher unmögliche Weise untersuchen, wenn festgestellt werden könnte, dass das Material tatsächlich aus dem Kern austritt. Das Vorhandensein von ursprünglichem Helium-3 könnte Geheimnisse über die Entstehung unseres Planeten bergen, die auf andere Weise nicht zugänglich sind. Diese Enthüllung legt nahe, dass die tiefe Erde dynamischer ist als bisher angenommen, was herkömmliche Vorstellungen einer geochemischen Isolation zwischen dem Kern und anderen Schichten unseres Planeten auf den Kopf stellt.

Forrest Horton, Geochemiker am Woods Hole Oceanographic Institution, nennt die Entdeckung „aufregend“ und betont, dass noch viel zu tun ist. Die Studie hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet und neue Wege für die Erforschung des Erdkerns eröffnet. Weitere Beweise für Kernlecks lieferte der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Bericht der Wissenschaftler.

Insgesamt stellt diese bahnbrechende Entdeckung das bestehende Wissen über den Erdkern in Frage und bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, das Kernmaterial auf beispiellose Weise zu erforschen. Die Implikationen dieser Forschung könnten unser Verständnis der Entstehung und Dynamik unseres Planeten revolutionieren.

Quellen:

– The Irish Sun (Keine URL angegeben)

– Natur (Zeitschrift)