Neue Einblicke in den Erdkern: Uraltes Helium in Vulkangestein entdeckt

Wissenschaftler haben auf der kanadischen Baffininsel eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und uraltes Helium in Vulkangestein entdeckt, was darauf hindeutet, dass das Element seit Millionen von Jahren aus dem Erdkern austritt. Diese Entdeckung wirft Licht auf die Entstehung und Entwicklung unseres Planeten.

Helium-3, eine seltene Version von Helium, war im Vulkangestein unerwartet reichlich vorhanden, zusammen mit Helium-4, das häufiger auf der Erde vorkommt. Diese Diskrepanz überraschte die Forscher, da Helium-3 im Kosmos normalerweise häufiger vorkommt. Die Ergebnisse dieser Studie wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Der leitende Studienautor Forrest Horton, außerordentlicher Wissenschaftler am Woods Hole Oceanographic Institution, erklärte, dass Helium-3 auf der Erde knapp sei, weil es nicht in nennenswerten Mengen produziert oder dem Planeten zugeführt worden sei. Darüber hinaus geht es leicht in den Weltraum verloren, da sich die Gesteinsschichten der Erde mit der Zeit konvektionieren und abkühlen. Während das Material aufsteigt, abkühlt und sinkt, wird Helium in die Atmosphäre freigesetzt und entweicht schließlich in den Weltraum.

Die Erkennung von Elementen, die aus dem Erdkern austreten, bietet wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Planeten. Diese neuen Erkenntnisse liefern Beweise, die die bestehende Hypothese stützen, dass die Erde aus einem Sonnennebel entstand, einer Wolke aus Gas und Staub, die wahrscheinlich aufgrund der Schockwelle einer nahegelegenen Supernova kollabierte. Das Vorhandensein von Spuren von Helium-3, die aus dem Kern austreten, stimmt mit dieser Theorie überein.

Das Forschungsteam führte seine Studie 2018 auf Baffin Island durch und untersuchte die alten Lavaströme, die entstanden, als Grönland und Nordamerika vor Millionen von Jahren getrennt wurden. Diese Lavaproben boten einen Einblick in die Zusammensetzung des Erdkerns und des Erdmantels, der festen Schicht unter der Oberfläche.

Der Zugang zu der abgelegenen Insel wurde durch die Unterstützung lokaler Organisationen ermöglicht, darunter der Qikiqtani Inuit Association und dem Nunavut Research Institute. Die Forscher trotzten der arktischen Landschaft, bewältigten hohe Klippen und Eisberge und trafen sogar auf Eisbären.

Die analysierten Vulkangesteine ​​​​wiesen im Vergleich zu früheren Studien deutlich höhere Gehalte an Helium-3 und Helium-4 auf, und die Messungen variierten zwischen den gesammelten Proben. Jeder Stein war ein Schatz, gefüllt mit leuchtend grünen Olivinkristallen, was die Forschung noch spannender machte.

Diese neuen Messungen zeigen, dass auf jede Million Helium-4-Atome nur ein Helium-3-Atom kommt. Das Team maß die erstaunliche Menge von etwa 10 Millionen Helium-3-Atomen pro Gramm Olivinkristalle.

Diese Entdeckung öffnet die Tür für die weitere Erforschung und das Verständnis des Erdkerns und liefert neue Einblicke in die komplexen Prozesse, die unseren Planeten im Laufe seiner Geschichte geformt haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Helium-3?

A: Helium-3 ist eine seltene Version von Helium, die im Kosmos normalerweise häufiger vorkommt als auf der Erde.

F: Warum ist Helium-3 auf der Erde knapp?

A: Helium-3 ist auf der Erde knapp, da es weder produziert noch dem Planeten in nennenswerten Mengen zugeführt wurde und leicht im Weltraum verloren geht.

F: Wie haben Wissenschaftler festgestellt, dass Helium aus dem Erdkern austritt?

A: Wissenschaftler haben bei der Analyse von Vulkangestein auf der kanadischen Baffininsel einen Heliumaustritt entdeckt, der höhere Konzentrationen an Helium-3 und Helium-4 enthielt als zuvor berichtet.

F: Was verrät diese Entdeckung über den Ursprung der Erde?

A: Das Vorhandensein von Helium-3, das aus dem Erdkern austritt, stimmt mit der Theorie überein, dass unser Planet aus einem Sonnennebel entstand, einer Wolke aus Gas und Staub, die wahrscheinlich aufgrund der Schockwelle einer nahegelegenen Supernova kollabierte.

F: Wie wird dieser Befund zu unserem Verständnis des Erdkerns beitragen?

A: Durch die Untersuchung von Elementen, die aus dem Erdkern austreten, können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Prozesse gewinnen, die unseren Planeten im Laufe der Zeit geformt haben und weiterhin formen.